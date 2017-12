Tom Cruise už o scientologii nerozpráva. Má na to dôvod

Americká herecká hviezda propaguje film Mission Impossible 5. A poslúcha pri tom

4. aug 2015 o 17:50 Kristína Kúdelová

O svojej cirkvi sa Tom Cruise väčšinou rozrozpráva sám, a to aj viac, ako by mal. Teraz má však dôvod na to, aby mlčal a vedia to aj novinári. Nespýtal sa ho na ňu ani obávaný humorista Jon Stewart.





Po zopár rokoch v médiách už filmoví novinári vedia, čo je slušné a čo sa nepatrí, keď sa rozprávajú s hereckými hviezdami. Keby im to aj nedochádzalo, ich agenti a tlačoví manažéri im to dosť jasne povedia. Nespomínať pred Woodym Allenom vzťah, ktorý ma so svojou nevlastnou dcérou, nedráždiť Olivera Stona otázkami o jeho politických názoroch, nepýtať sa Johnnyho Deppa na Vanessu Paradisovú a nepýtať sa Vanessy na Johnnyho.

Teraz, keď sa do kín dostáva film Mission Impossible 5, zrejme dostali nový príkaz: tváriť sa pred Tomom Cruisom, že scientológia neexistuje.

Uvedomil si to hollywoodsky The Wrap, keď si všimol, že v žiadnom rozhovore o nej zatiaľ nepadla ani jedna otázka. Nepoložil ju ani Jon Stewart vo svojej tradične ostrej relácii na Comedy Central.

Takže Tom Cruise iba slušne a prívetivo sedí pred kamerami a o akčnom filme poslušne hovorí presne to, čo má: „Milujem Mission Impossible.“