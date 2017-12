CD

27. jan 2003 o 12:20

Joshua Redman: Elastic

Warner Bros

Jeden z najžiarivejších džezových albumov posledného obdobia, zbystrite pozornosť, prosím! Joshua Redman (1969), určite najvýznamnejší saxofonista a jeden z najvýznamnejších hudobníkov svojej generácie vždy inklinoval k akustickému, intelektuálne poňatému džezu. Jeho novinka je prekvapivo elektrická. Album je nahraný v triu s univerzálnym ultrabubeníkom Brianom Bladom a pomerne neznámym virtuóznym klávesistom Samom Yahelom, ktorý si potrpí na pekné archaické (a preto moderné) zvuky klávesových nástrojov (organ hammond, elektrický klavír Fender Rhodesa a mnohé ďalšie), ale obsluhuje aj syntetizátory, pričom sa ujal aj basovania. Album má živý groove, Redman maľuje s veľkým potešením línie, ktoré sú jednoduchšie a priamejšie ako to, čo kreslil doteraz, ale možno práve preto je táto hudba neuveriteľne vzrušujúca a až sexi. Mimochodom, rôzne elektronické procesory a wah-wah pedál používa aj Redman a naozaj to iskrí. Keď to počúvam, nevidím budúcnosť džezu až v takých tmavých farbách.

Erich Kunzel - Cincinatti Pops Orchestra: Got Swing!

Telarc / Distribúcia Divyd

Toto je niečo pre tých, ktorým hovorí niečo swing, časy, keď bol džez v pravom zmysle slova populárnou, zábavnou hudbou s veľkými big bandmi a elegantnými spevákmi. Dirigent Erich Kunzel je obojživelník, človek, ktorý rovnako dobre nahráva vážnu hudbu aj džez. Big band znie vďaka technike nahrávania, ktorou je label Telarc známy, akoby vám hral doma v obývačke, a potešia aj vzácni hostia - slávne vokálne kvarteto Manhattan Transfer, ktorému ide swing najlepšie zo všetkého, spievajúci gitarista John Pizzarelli - vyslovene swingový staromilec - a Janis Siegelová z Manhattan Transfer, ktorá sa predstavuje ako sólistka. Je to skrátka veľká zábava.

Spyro Gyra: Original Cinema

Heads Up / Distribúcia Divyd

Smoothdžezová kapela nahrala prvý album v roku 1976, takže jej členovia sú už slušní veteráni. Tých bezmála tridsať rokov, počas ktorých vydávali s takmer železnou pravidelnosťou jeden album ročne, sa pod zvuk a výraz podpísalo minimálne, stále je to popový džezík. Keby sa robila anketa, hudba ktorej skupiny spoľahlivo nikoho nenaštve, Spyro Gyra by sa určite umiestnila na čelných pozíciách. Napriek tomu má určite svojich fanúšikov, inak by to nerobila, nie? Nová Spyro Gyra je päťčlenná, chýba kedysi charakteristická marimba a vibrafón, zvuk je možno trošičku „acidovejší“, ale stále je to hudba vhodná na rôzne miesta a rôzne príležitosti. Možno len na sústredené počúvanie nie, aj keď muzikanti sú, samozrejme, brilantní.

Glücklich V

Compost Records / Distribúcia Wegart

Pod vskutku „brazílskym“ názvom Glücklich sa skrýva veľmi dobrá kolekcia súčasnej elektronickej brazílskej hudby, čím si toto veľmi činorodé vydavateľstvo (známe vďaka vplyvným kompiláciám Future Sound Of Jazz) obsadzuje ďalšie územia. Sériu Glücklich má dramaturgicky na starosti slávny DJ Rainer Trüby. Spojenie bossa novy, samby a podobne s novými idiómami elektronickej hudby bývajú vskutku vydarené a stoja za to. Možno práve tento výber s krásnym, štýlovým obalom je vhodným štartom.

MARIAN JASLOVSKÝ