José González: Kto chce, nech ho vyvediem z miery?

Švédska hudobná hviezda po rokoch prerazila aj u nás. José González vystúpi na piešťanskom Grape.

5. aug 2015 o 15:18 Marek Hudec

Je perfekcionista alebo len tvrdohlavý? Švédsky spevák JOSÉ GONZÁLEZ myslí pri písaní hudby na svojich poslucháčov a až keď je presvedčený, že sa pri nej budú cítiť príjemne, je s komponovaním hotový. Vo februári vydal po ôsmich rokoch nový album Vestiges and Claws a opäť spieva v našom okolí. Budúci týždeň ho uvidíme na festivale Grape, denníku SME však poskytol rozhovor skôr, pred skvelým vystúpením na Colours of Ostrava.

Na festivale Colours of Ostrava ukazovali diváci Josému Gonzálezovi a jeho koncertnej kapele rukami srdiečka. On im za odmenu zahral najznámejšie hity ako Heartbeats či Teardrop. FOTO - MATYÁŠ THEUER / COLOURS OF OSTRAVA

Vraj hráte na gitare len nechtami – nechávate si ich stále také dlhé?

„Občas si ich strihám, keď nie som práve na koncertnej šnúre – s nimi sa mi hrá oveľa jednoduchšie. Ide o to, že som si nikdy nezvykol na brnkadlo.“

Vaše piesne sú veľmi intímne, poetické a minimalistické. Nie je zvláštne hrať ich na veľkých hudobných festivaloch?

„Vystupujem na nich dávno, veď prvý veľký koncert som mal v roku 2003. Na niektorých festivaloch to funguje, na iných nie – ak sa to však nepodarí, tak väčšinou len pre ozvučenie. Ľudia tento typ koncertu zvyčajne oceňujú, môžu si sadnúť a užívať si hudbu, ktorá je jemnejšia a pomalšia v porovnaní s tou, čo väčšina kapiel na festivaloch hrá.“