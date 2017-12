Slávny hit aj film Help! oslavujú päťdesiatku

Na vrchole beatlemánie vznikol hit, ktorý pred polstoročím dobyl hitparády. Singel Help! vyšiel 19. júla, rovnomenný film mal premiéru o desať dní neskôr a kompletný soundtrack sa dostal na trh 6. augusta 1965.

6. aug 2015 o 11:13 Erika Litváková, Erika LiItváková

Pomoc! Beatles! Volali znepokojení rodičia, ktorí si nevedeli rady so svojimi tínedžerkami postihnutými extatickým ošiaľom zo štvorice mladíkov, čo práve dobýjali svet chytľavým rytmickým rock and rollom z vlastnej dielne.

Pomoc! Beatles! Jačali dievčatá krátko pred tým, než zamdleli, ak sa im náhodou podarilo čo i len letmo zazrieť svoje idoly pred koncertom.

Pomoc! Idú po nás! Utekali Beatles pred davmi fanúšičiek už v prvej crazy komédii Ťažký deň (1964), v ktorej si s veľkou dávkou zveličenia a sebairónie uťahovali z fenoménu zvaného beatlemánia.

Apropo, beatlemánia je pojem odvodený od lisztománie, staršej o sto rokov, pri ktorej vážené dámy, obdivovateľky hudobného skladateľa Franza Liszta, rovnako pri jeho koncertoch strácali sebakontrolu a hystericky upadali do mdlôb. Nič nové pod slnkom. Alebo predsa?

Superlatívov okolo Beatles nie je málo a je fakt, že pod spoločným copyrightom Lennon/McCartney vzniklo nezvyčajné množstvo hitov a nesmrteľných pesničiek, ktoré sú dodnes s obľubou citované, vznikajú stále ďalšie coververzie a žiadna iná kapela nemá po svete toľko koncertujúcich revivalov ako toto kvarteto z Liverpoolu.

Množstvo životopiscov, znalcov a vykladačov spísalo elaboráty o príčinách úspechu kapely, ktorá privádzala do vytrženia prvú povojnovú generáciu mládeže a dala jej tak šancu odtrhnúť sa od mentálneho smogu svojich rodičov zaťažených spomienkami na hrôzy vojny.

Bláznivá naháňačka

Pesnička Help! vznikala tak trochu pod tlakom. Do druhého filmu zo života Beatles v réžii Richarda Lestera chýbal ešte ústredný song, všetky ostatné už boli hotové. Pracovný názov filmu bol nejaký čas Eight Arms to Hold You, no Lennonovi ani McCartneymu k tomu nič priliehavé nenapadlo.

Definitívne potom názov zavrhli, keď ktosi pri ňom asocioval pavúka. Napokon sa Lester vrátil ku skoršej verzii možného názvu a tá v kapele okamžite zarezonovala.