Jesse Eisenberg, tehotný nebudete?

Majú talent, majú pozornosť a už majú toho dosť. Kirsten Stewart a Jesse Eisenberg parodujú novinárov.

6. aug 2015 o 17:28 Kristína Kúdelová

Herci Kristen Stewart a Jesse Einsenberg upozornili na to, aké stereotypy vládnu novinárskym otázkam.

Talentovaní Jesse Eisenberg a Kirsten Stewart vedia dopredu, aké otázky pri pomo filmu American Ultra dostanú.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. „Jesse, chodíte teraz s niekým? Nie ste tehotný? Čo robíte so svojimi prsiami, aby ste na seba upozornili? Akú máte manikúru?“

Keď americký herec Jesse Eisenberg prichádza do kín s novým filmom, ochotne poskytne kopu rozhovorov, pretože v zmluve má napísané, že poslednú splátku honoráru dostane až po poslednom z nich. Takéto otázky pri tom, samozrejme, nedostáva, ale teraz zistil, že jeho kolegyne áno. Až sa musel čudovať.

video //www.youtube.com/embed/Uvv3PsxHTiY

S Kirsten Stewartovou preto teraz nakrútil video, v ktorom bežný promo rozhovor parodujú. On od nej dostáva otázky, aké sa najčastejšie pýtajú jej, ona zase musí odpovedať na to, čo už aspoň stokrát počul on. „Boli ste vždy v škole šašom? Imitovali ste ľudí? Komu v športe drukujete?“

Jesse a Kirsten pristúpili na nápad portálu Funny or Die, aby elegantne odhalili neslušnosť a následky stereotypov, ktorými pri stretnutí s novinármi roky trpia. Obaja patria medzi najtalentovanejších hercov svojej generácie a dnes začínajú prezentovať komédiu Arican Ultra a už teraz vedia, že o filme sa pritom príliš neporozprávajú.