Pod mikroskopom môže byť aj choroba krásna

Tkanivo srdca vie pod mikroskopom vyrobiť srdiečka, červená krvinka pripomenie kačku v jazierku či čižmu a oblička chobotnicu s chápadlami.

8. aug 2015 o 0:00 Erika Litváková

Na jednom z najväčších laboratórnych pracovísk na Slovensku, kde sa pod elektrónovým mikroskopom pracuje aj s veľmi zriedkavými diagnózami, zbiera popri svojej ojedinelej práci OĽGA NYITRAYOVÁ aj nezvyčajne pekné či zábavné obrázky.

Vo vzduchu sa miešajú vône rôznych dezinfekčných roztokov, typické pre zdravotnícke prostredie. Na stoloch všade okolo množstvo precízne poukladaných sklenených misiek a plochých sklíčok označených názvom a číslami. Za každým z nich je človek, ktorý čaká na svoj ortieľ. Tu sa vzorky spracúvajú, prechádzajú komplikovaným laboratórnym procesom, aby mohli zbaviť lekárov a ich pacientov neistoty a vďaka presnej diagnóze sa mohla nastaviť liečba.

Červená krvinka vnútri obličkovej cievy.

Dôležitý prierez riasinkou

V jednom z najväčších biopticko-cytologických pracovísk na Slovensku, kde ako jediní diagnostikujú napríklad niektoré dedičné ochorenia riasinkového povrchu priedušiek u detí, už takmer tri desiatky rokov so zaujatím hľadí do elektrónového mikroskopu vedúca oddelenia Oľga Nyitrayová.

„Tu napríklad vidíme priečny prierez riasinkou detských priedušiek a hodnotíme, aká je ich stavba, či sú tam poruchy, či sú orientované jedným smerom, pretože ak nie, nedokážu sa v jednom smere hýbať a zbaviť dýchacie cesty nečistôt, a to už je patologický nález,“ vysvetľuje. Aj keď dostaneme chrípku, riasinky sa nám rovnako zničia a budú poškodené. Ale obnovia sa. No niektoré deti ich nemajú vôbec alebo im nefungujú, sú nepohyblivé a majú zmenenú štruktúru. „Preto sa to u nás vyšetruje, tie riasinky sú také malé, že by ich v obyčajnom svetelnom mikroskope nebolo vidieť.“

.Abnormálne deformovaná červená krvinka.

Ďaleko za blízkym bodom oka

Bežná skúsenosť ľudského zraku má hranice. Teoreticky za dobrých poveternostných podmienok a ak oku vo výhľade nič nebráni, čím vyššie stojíme, tým ďalej dovidíme.

Z tisícmetrovej výšky až do diaľky tristo kilometrov. Ibaže hranice zraku sú aj v opačnom smere. Blízky bod, pred ktorým už nie sme schopní vidieť ostro, leží kdesi na hranici 25 centimetrov pred očami. Skúste zaostriť na dlaň vzdialenú len desať centimetrov, nejde to.