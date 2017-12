O britských "Oscarov" budú zápasiť snímky Chicago a Gangs of New York

27. jan 2003 o 16:00 © TASR 2003

Londýn 27. januára (TASR) - Boj o ocenenia Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) sa dnes začal medzi snímkami Chicago a Gangs of New York, keď každý z nich získal 12 nominácií na prestížnu cenu.

Obom filmom konkurujú také snímky ako The Hours, The Pianist a druhý diel trilógie Pán prsteňov s názvom Dve veže. Snímka Hours o troch ženách zápasiacich pri hľadaní lásky s depresiami a odcudzením získala 11 nominácií, medzi inými aj nomináciu na najlepší film.

Horúcim kandidátom na cenu pre najlepšieho herca je americký herec Daniel Day Lewis za úlohu v snímke režiséra Martina Scorseseho Gangs of New York, ktorej dej sa odohráva na Manhattane v polovici 19. storočia. O cenu sa uchádzajú aj Michael Caine za rolu vo filmovej adaptácii románu Grahama Greena Tichý Američan a Jack Nicholson za brilantný výkon v komédii About Schmidt o staršom mužovi hľadajúcom zmysel života.

V kategórii najlepšia herečka je nominovaná Renee Zellwegerová, hviezda kinohitu Denník Bridget Jonesovej, za výkon vo filme Chicago. Medzi ďalšími nominovanými sú stálice strieborného plátna Nicole Kidmanová a Meryl Streepová za úlohu vo filme, inšpirovanej klasickým románom britskej spisovateľky Virginie Woolfovej Pani Dallowayová.

Mená víťazov v jednotlivých kategóriách sa dozvieme 23. februára, kedy sa v Londýne uskutoční slávnostné odovzdávanie cien britského "Oscara".