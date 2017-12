Ďurovčík trénoval s baletkami aj "sex"

Bratislava 27. januára (TASR) - "Poprosím dámy na sex," ozývalo sa v posledných týždňoch v noblesných priestoroch Slovenského národného divadla.

27. jan 2003 o 16:02 © TASR 2003

Napriek zdanlivej významovej jednoznačnosti však na našej prvej divadelnej scéne nepodľahli poklesnutým žánrom a naďalej produkujú výhradne umenie. Pod "sexom" sa ukrýval iba pracovný názov niekoľkých scén nového baletu Rasputin, zobrazujúcich jednu z mnohých stránok záhadného mnícha - náchylnosť k erotickým radovánkam. Aj keď odborníci na balet tvrdia, že vyzývavé scény už dávno nie sú v tanci na špičkách žiadnou prevratnou novinkou, v hľadisku národného divadla to pri scénach erotických radovánok Rasputina so ženami šumelo pobaveným prekvapením. Spoluator baletu a režisér Ján Ďurovčík sa vraj poriadne natrápil kým nežné baletky "naučil" lascívne pohyby. "Skúšal som to všetkými možnými spôsobmi - po dobrom aj po zlom. Chvíľami som bol vulgárny, chvíľami príjemný, inokedy nechutný. Keďže som s jednou baletkou žil dva roky, môžem zodpovedne vyhlásiť, že tanečníčky živočíšnosť v sebe majú, iba na javisku sa v nich vždy zapína ten "labuťovský" syndróm," spomínal na tréningy s nežnými baletkami Ďurovčík. Paradoxne však vraj mal omnoho menší problém prehovoriť svoje "labute" na vtipnú scénu ukazovania (oblečených) zadočkov, než ich presvedčiť o nevyhnutnosti skracovania sukieň.