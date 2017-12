Na dne bazéna sa bude niekoľko kapiel držať v šachu

Mladú slovenskú kapelu Queer Jane môžete cez víkend vidieť dvakrát: Pod pyramídou Slovenského rozhlasu a na dne bazéna chátrajúceho kúpaliska. Okrem toho zažijete aj Čarovnú flautu pre deti.

8. aug 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea

Slepačí úlet

FESTIVAL Sobota / Kúpalisko Železná studnička, Bratislava 12.00

Tropické teploty cez víkend budú zaručene lákať na kúpaliská, avšak v tom na Železnej studničke v Bratislave vodu nenájdete. Niekoľko rokov síce chátra, ale v sobotu opäť ožije – kamarátsky poňatým festivalom. Pod názvom Slepačí úlet sa bude konať už tretíkrát.

„Miesto sa nám zdalo krásne a nevyužité, keď sme sa raz okolo bicyklovali. Mimochodom sme inšpirovali manželský pár, ktorý si v bazéne zariadil svatbu,“ hovorí jeden z organizátorov Michal Rusina.

Program popoludní otvorí Divadlo na zastávke s inscenáciou Dvaja muži v šachu, jej príbeh sa odohráva v osemnástom storočí v krajine kniežatstiev bojujúcich o moc. Predstavitelia dvoch z nich Giacomo a Marcelo sa po bitke navzájom zajmú – držia sa tak vzájomne v šachu.

Na dne jedného z bazénov potom zahrá slovenská kapela Queer Jane, ktorej bezstarostné melódie niektorým určite pripomenú Beatles. Skvelý debut Flowerville si zoskupenie okolo mladého speváka a skladateľa Vlada Nosáľa nahralo a vydalo samo v júni.

Názov skupiny si vybrali podľa pesničky Boba Dylana a tento rok prekvapili aj vydarenou cover verziou Golden Lip od Deža Ursiniho. Okrem Slepačieho úletu budete môcť Queer Jane počuť aj v nedeľu na terase Pod pyramídou Slovenského rozhlasu. „Sme radi, že si môžeme v bazéne konečne zahrať aj pesničky. Idú nám predsa len trochu lepšie ako vodné športy,“ vyjadril sa Nosáľ.

Na kúpalisku zahrajú aj českí Ghost of You, ktorí vyhrali anketovú súťaž o koncert na festivale Sziget – vybrali ich návštevníci koncertov v troch mestách. Práve cestou do Budapešti sa zastavia v bazéne.

Na festivale nebude chýbať opekačka, krčma a priestor pre tých, ktorí sa rozhodnú prespať v stane. Ak prídete na bicykli, tak sa môžete zúčastniť aj na pretekoch na počesť zosnulého športového novinára Roberta Bakalářa.

video //www.youtube.com/embed/pgx9NiKdd1Q

Leto pod pyramídou

Koncert/Terasa Slovenského rozhlasu v Bratislave 18.00

Mladé hudobné talenty sa opäť chystajú prevetrať vkus zvedavých poslucháčov. Aj túto nedeľu beží letná Demovnica, trojmesačná séria podujatí Kultúrneho leta Pod pyramídou, kde sa na terase Slovenského rozhlasu pravidelne predstavujú naživo mladé talenty našej hudobnej scény.

Tentoraz sa predstavia kapely Klady Kľudu a Queer Jane. Prvá z nich vznikla pred troma rokmi a do súťaže Demovnica_FM sa prvý raz prihlásila so skladbou Nikde. Práve pracuje na nahrávke svojho debutového albumu. Bude sa volať Medzipolohy a mal by vyjsť už na jeseň.

Kapela Quere Jane prináša so sebou nádych rokenrolu 60. rokov minulého storočia a pesničkársky štýl, v ktorom určite spoznáte Beatles. Trio spieva anglické texty a v júni vydalo debutový album Flowerville.

Pôvodne sólový projekt Vlada Nosáľa sa postupne rozrástol o bubeníka Adama Jánoša a basgitaristu Lukáša Valtera. V rebríčku Osmička zvíťazili s pesničou When You Walk Into My Room.

Vlado Nosáľ, líder kapely Queer Jane.

Čarovná flauta pre deti

Divadlo/Stará tržnica Bratislava 11.00

Hudobný génius Mozart – zázračné to dieťa a jedna z trojice viedenských klasikov, napísal operu Čarovná flauta na sklonku svojho krátkeho života. Prvý raz ju uviedli v periférnom divadle Na Viedenke tesne pred jeho smrťou. Hoci na prvý pohľad pôsobí dielo ako obyčajná rozprávka, obsahuje veľa radikálnych a slobodomurárskych motívov.

Tie však deti ešte, našťastie, neodčítajú, najmä ak im operu naservírujete v primeranej podobe. Tak ako to robia členovia zoskupenia Detská opera Harmónia Bratislava. So svojím operným divadlom cestujú za deťmi základných aj stredných škôl po celom Slovensku.

Dnes dopoludnia vystúpia v bratislavskej Starej tržnici . Najslávnejšiu Mozartovu operu, ktorú už 250 rokov pozná celý svet, predstavia v rámci Kultúrneho leta. Priblížia deťom veselého vtáčnika Paapgena, princa Tamina a jeho lásku Paminu, zlého sluhu Monostatosa, aby ukázali, že aj vo vážnej hudbe víťazí dobro nad zlom.

V réžii Jaroslava Pehala sa v hlavných úlohách predstavia Juraj Vodila, Eva Melichaříková, Pavol Oravec a ďalší.

FOTO – HARMÓNIA BRATISLAVA