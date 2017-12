Angelina a Brad budú riešiť vzťahové problémy na pobreží Francúzska

Herecká dvojica si opäť zahrá spolu v jednom filme. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

9. aug 2015 o 13:41 Dávid Tvrdoň

By the Sea

video //www.youtube.com/embed/vUFZOO9zO0Q

Angelina Jolie si napísala scenár, film režírovala a hrá jednu z hlavných postáv spolu s Bradom Pittom. Ukážka odhaľuje len toľko, že pôjde o drámu o prekonaní vzťahovej krízy hlavných postáv a bude sa odohrávať vo Francúzsku 70. rokov. V našich kinách by sa mohol objaviť ešte do konca tohto roka.

Deadpool

video //www.youtube.com/embed/FyKWUTwSYAs

Ďalšia marvelovka dala o sebe vedieť tento týždeň. Deadpool je antihrdina v tom pravom zmysle slova - drzý, vulgárny a bojuje proti zloduchom. Opäť si ho zahrá Ryan Reynolds. Predtým Deadpoola, teda Wada Wilsona stvárnil v X-Men Orginis v prvom diele o Wolverinovi. V kinách si film môžete pozrieť už vo februári.

Zoolander 2

video //www.youtube.com/embed/09nTwccQTUA

Ben Stiller ide oživiť Zoolandera. Pokračovanie komédie z roka 2001 o svete modelingu a modelov neponúka zatiaľ plnohodnotnú ukážku, no stačí to, aby si každý spravil názor. Ak ste náhodou nevideli prvý diel, choďte si ho pozrieť a rýchlo budete vedieť, či chcete pokračovanie. Tiež príde do kín vo februári.

Solace

video //www.youtube.com/embed/Lq86v60c_Jo

Pôvodne mal byť Solace pokračovaním známeho thrilleru Sedem, s názvom Ei8ht a hlavným hrdinom mal byť William Somerster, ktorý získal paranormálne schopnosti. David Fincher to ale zamietol, a tak vznikol film samostatne. Vyzerá však, že by to mohol byť zaujímavý mysteriózny film.

Stonewall

video //www.youtube.com/embed/kNXkJMXPBGc

Čo by ste povedali na to, ak by sa režisér katastrofických filmov chystal natočiť snímku o zásadnom míľniku LGBT práv? Asi by to bola skeptická odpoveď. Stonewall Rollanda Emmericha ale vôbec nevyzerá zle, priam naopak. Ako sa mu to podarilo sa dozvieme na jeseň, keď vyjdú americké recezie. Premiéru filmu u nás zatiaľ neohlásili.

About Ray

video //www.youtube.com/embed/2S8HVoWm9ec

Ray sa narodila ako dievča, ale vie, že nie je dievčaťom. Ray je chlapec v dievčenskom tele, ale na to, aby doktori vykonali príslušnú operáciu, potrebuje potvrdenie od oboch rodičov. Otec to nechce povoliť. S takýmto hereckým obsadením pôjde o veľmi zaujímavý, emotívne vypätý film.

Peace Officer

video //www.youtube.com/embed/YAOA53UcTUg

Amerika potrebovala takýto dokument. Skúma, ako sa z polície stáva armáda a na niekoľkých prípadoch ukazuje policajnú brutalitu. Film sa premieta zatiaľ len v amerických kinách.

Sneaky Pete

video //www.youtube.com/embed/LiHCtexwuZg

Nový seriál Amazonu vyšiel tento týždeň online. Režíroval ho Bryan Cranston, hviezda seriálu Breaking Bad. Z ukážky to vyzerá na zaujímavý príbeh - Pete sa vydáva za vnuka istej rodiny a v pätách má niekoho, komu dlží peniaze.

Assassin

video //www.youtube.com/embed/cQ_AcOHMsi4

Tento film pravdepodobne nedorazí do našich kín vôbec, ale je potešujúce vidieť, že v Ázii sa stále točia snímky o tajomných bojových umeniach a záhadných bojovníkoch. To všetko bez toho, aby to vyzeralo hlúpo.