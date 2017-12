Čo sa oplatí vidieť na Szigete?

Uprostred Dunaja je ostrov Óbudai, tam sa v pondelok začína hudobný festival Sziget. Ponúkame vám sedem tipov na to, aby vám to najpodstatnejšie neušlo.

9. aug 2015 o 16:55 Marek Hudec

Robbie Williams

Pondelok 21.30

Už je to dávno, čo si dali médiá s Robbiem Williamsom pauzu. No aj keď už o ňom toľko nepíšu, jeho popularita je stabilná. Napokon, uzatváral aj olympiádu v Londýne. Keďže jeho piesne Let Me Entertain You, Angels, či Come Undone sa stali veľkými hitmi, jeho meno bude na Szigete najväčím lákadlom davov.

Florence

And The Machine

Utorok 21.30

Keď britská speváčka Florence Welsch vystupovala na Glastonbury, Guardian opisoval, ako zúrivo komunikovala s publikom a ako ho nakazila svojím entuziazmom. Dúfajme, že s rovnakým nadšením vystúpi aj na pódiu v Budapešti, keď predstaví nový album spred dvoch mesiacov How Big, How Blue, How Wonderful. Snažila sa na ňom vyrovnať s ťažkým obdobím vyhorenia, rozchodu a alkoholizmu – aj preto je plný balád s clivými dychovými melódiami.

Future Islands

Utorok 22.00

Americkú skupinu Future Island takmer nikto nepoznal, kým nevystúpila v nočnej šou Davida Lettermana. Vďaka emotívnej pesničke Seasons (Waiting On You) a tancom ich speváka Samuela T. Herringa sa stali fenoménom na Youtube. Magazín Pitchfork skonštatoval, že to bola najlepšia skladba, aká minulý rok vznikla.

„Ročné obdobia sa striedajú, chcel som v tebe nájsť jemnosť, ale unavilo ma meniť sa preto,“ spievajú v nej a navodzujú melancholickú a romantickú atmosféru podporenú silnými syntetizátorovými melódiami.

Jungle

Utorok 23.45

Tvoria len vo dvojici a na počítači. Napriek tomu ich magazín Esquire označuje za najvychytenejšiu kapelu vo Veľkej Británii.

Dôvodom je, že počas živých vystúpení, ktoré majú skvelú povesť, sa počet ich členov zvýši na sedem. Nič to, že väčšina ich pesničiek znie rovnako, ich hlavnou motiváciou je vytvárať dynamický podmaz k predieraniu sa mestskou džungľou. Ten často pôsobí ako rituál s hypnotickými rytmami a spevom.

Dvojica Tom McFarland a Josh Lloyd-Watson sa dlho skrývala v anonymite – myslia si totiž, že hudba, ktorú tvoria, je oveľa zaujímavejšia než ich identita.

Alt-J

Streda 21.30

Aj keď skupina z anglického Leedsu okolo speváka Joea Newmana patrí na Slovensku k menej známym, ich sláva vo svete stúpa. Neveľmi hlučná hudba neustále prekvapuje kombináciou smutných melódií a hlbokých príbehov, často napísaných v nezrozumiteľnom básnickom jazyku.

Ich koncerty sú také podmanivé, že po tohtoročnom vystúpení na Glastonbury portál NME napísal, že najbližšie by už mali byť jeho hlavnou hviezdou.

Interpol

Štvrtok 23.45

Nie, toto nie je medzinárodná policajná organizácia. Je to rocková kapela, ktorá už v roku 2011 navštívila piešťanský festival Grape. Ich deprimujúce, často dravé rockové melódie prirovnávajú k legendárnym Joy Division. Ich vlaňajšia séria koncertov bola komplikovaná, v novembri dva týždne uviazli v snežnej búrke. Hádam im tentoraz nič také nehrozí.

William Fitzsimmons

Sobota 18.30

„Mojím povolaním je poslucháčov pekelne rozosmutniť,“ povedal raz americký spevák a psychológ William Fitzsimmons. Časopisy začali zapĺňať jeho fotky až potom, keď sa jeho trúchlivé piesne objavili vo viacerých seriáloch, najmä v Klinike Grace. Možno aj preto dnes patrí k najpredávanejším umelcom na službe iTunes. V našom regióne však patrí k neznámym umelcom, na festivale Colours of Ostrava sa mu napríklad ani nepodarilo zaplniť sálu.

Jemný cit pre minimalizmus zrejme zdedil po slepých rodičoch. V jednom zo svojich smutných textov spieva o ich rozchode.