Tip na pondelok: Takto to vyzerá, keď si človek môže kúpiť nové telo

V kinách je film Nesmrteľný s Benom Kingsleym. Bažant kinematograf má zástavku aj v Poprade, hrá sa Dira u Hanušovic,

10. aug 2015 o 0:00 Miloš Ščepka, mog, ea

Nesmrteľný

Popri Benovi Kingsleym hrá vo filme Nesmrteľnosť Ryan Reynolds. FOTO - FORUM FILM

Boháči si môžu kúpiť nesmrteľnosť. Ak je ich telo staré, zdevastované a choré, stačí štvrť miliardy a dostanú nové, zdravé, plné síl. Lenže milionár Damian Hayes po procedúre zistí, že má nielen nové telo, ale aj nový život a ak zanedbá užívanie liekov, aj cudzie spomienky. Telo totiž nie je úplne nové, ale recyklované a pokúša sa vypudiť Damianovo vedomie ako votrelca.

Expozícia, v ktorej účinkuje Kingsley, je pútavá a sľubná. Má atmosféru, tajomstvo i nejednoznačného hrdinu. Po prenose vedomia, keď na scénu vkročí Kingsleyho nevýrazné a nepresvedčivé alter ego v podaní Ryana Reynoldsa, sa však film láme do tuctovej, neveľmi originálnej zábavy v štýle boja o vlastný život a záchranu životov druhých.

Zmenu Damianovho správania a celého charakteru v novom tele si ešte možno vysvetliť pôsobením potlačených zvyškov pôvodného vedomia, no i tak ostáva veľa momentov bez vysvetlenia. Zapojenie ženy a najmä dieťaťa slúžia len ako povinné žánrové klišé. Motív expresného prenášania vedomia zlikvidovaných zloduchov do nových tiel síce navodzuje atmosféru paranoidnej nedôvery, no zároveň ťahá snímku ku dnu ťažkotonážnej komerčnej zábavy s nádychom grindhousu. Len zo dva-tri razy dostane príležitosť režisérovo svojrázne videnie.

Príbeh sa hýbe len za cenu mnohých prehreškov proti logike i príčinným súvislostiam. Zaráža schematizmom, kŕčovitosťou i nezmyselnými vizuálnymi riešeniami z repertoáru ultranízkorozpočtových či guerillových filmov. Nevyužíva sľubný námet, neprináša nič, čo sme už nevideli v iných filmoch, nakrútené oveľa lepšie.

Zápletka pripomenie majstrovské existenciálne sci-fi Philipa K. Dicka. Zmysel pre obraz a náladu by z nej mohol vytvoriť film na spôsob Total Recall, Blade Runner či Temného obrazu. Nevytvoril. Nesmrteľný je štandardná letná zábava bez vyšších ambícií i nárokov.

Pôvodom indický filmár Tarsem Singh sa uviedol psychologickými trilermi s výraznou silnou vizuálnou stránkou Cela a Pád. Na veľkorozpočtových projektoch Vojna bohov a Snehulienka si však vylámal zuby. Vedecko-fantastický triler Nesmrteľný (Self/Less), nakrútený s rozpočtom „len" 26 miliónov dolárov, sprvu vyvolal dojem návratu starých dobrých čias. Producenti, žiarlivo strážiaci investované desiatky miliónov, však režisérovu originalitu a tvorivosť zašliapali.

Samozrejme, ak sa chcete len schladiť v klimatizovanom kine, Nesmrteľný vám pri tom ako produkt unifikovanej veľkosériovej kvality nebude prekážať.

Díra u Hanušovic

KINOTIP/ Námestie sv. Egídia, Poprad 21.00

Jeden z dvoch putujúcich retro autobusov Bažant Kinematograf zaparkuje tento týždeň aj v Poprade. Hneď prvým premietaním v programe je čierna komédia, kde si zahrali herci z pražského Dejvického divadla, napríklad Tatiana Vilhelmová alebo Ivan Trojan. Filmový debut dlhoročného umeleckého šéfa Miroslava Krobota sa zdal ako logický posun vpred, keď už divadelné dosky začali byť hercom akési malé.

Jeho prvotine síce chýba výraznejšia dejová línia, no satira rozhodne nie. Krobot v slede rôznych epizód ťažil najmä z odpočutých dedinských dialógov, odpozorovaných rituálov a prízemného humoru obyvateľov odkiaľsi zo zapadákova v českých Jeseníkoch. Život tam plynie pomaly, nič sa tam nedeje a vystúpiť z tohto stereotypu je nesmierne obťažné. Film mal jedenásť nominácií na Českého leva a v hereckých kategóriách aj troch z nich získal.

Martin Geišberg v Bratislave

Koncert/Letná čitáreň u Červeného raka 18.00

Jeho jasný, mäkký, čistý hlas a krehký prejav sa spája s hudbou, ktorá posúva ľudové a folklórne motívy do novej folkovo-romantickej polohy, nesúc tvorivú stopu známej umeleckej rodiny. To je pesničkár a prírodný človek Martin Geišberg. Chráni sa vraj toho dňa, keď si povie: dnes večer mám robotu, musím ísť hrať. „Keď príde tento deň, asi pôjdem robiť niečo iné,“ povedal kedysi. Hudba je, našťastie, stále viac jeho koníčkom než výnosným živobytím.

Na pondelok večer pripravil pre svojich fanúšikov, ale aj okoloidúcich literárno-hudobné autorské vystúpenie. Vystúpi v bratislavskej oáze pokoja, teda v niekoľko stoviek rokov starej obrannej priekope pod Michalskou bránou, v záhrade čitárne U červeného raka. Dramaturg, hudobník, textár, spevák aj fotograf v jednej osobe pochádza z Rimavskej Soboty, vyrastal vo Vlčkovciach, študoval na VŠMU v Bratislave. Pôsobil v divadlách v Banskej Bystrici, Žiline či v Prešove. Je autorom hudby k recitálu Štyri ročné obdobia na motívy rovnomennej novely svojho otca Mariána Geišberga.