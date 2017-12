Pussy Riot idú na Sziget obhájiť svoju slobodu

Maďarský festival oznámil na poslednú chvíľu návštevu z Ruska.

10. aug 2015 o 13:22 Marek Hudec

Strašia Putina aj Zemana. Ruské rebelky rady šokujú a podľa kritikov dokonca podkopávajú morálku. Na budapeštianskom festivale však budú rozprávať o slobode. Zrejme pri tom bude rekordný počet návštevníkov.

Aktivistky alebo umelkyne? Skupina ruských rebeliek Pussy Riot vnáša totiž do hudby protest, prezidenta Vladimira Putina považujú za diktátora a nie človeka hodného moci. V Rusku sa postavili na stranu politickej opozície, začali obhajovať slabých, práva žien aj LGBT menšiny.

Putinovi punková kapela prekáža. Jeho trpezlivosť sa vytratila vo februári 2012, keď Pussy vystúpili v moskovskej katedrále. Vyhlásil, že tým podkopali morálne základy krajiny a odsúdili ich na dva roky väzenia.

video //www.youtube.com/embed/NrLI-5xYybo

Hudba nech je politická

Slobodu získali až vďaka medzinárodnému tlaku a práve o nej porozprávajú v piatok v Budapešti, na festivale Sziget.

Možno to bude podobné, ako keď nedávno vystúpili na Glastonbury. Volali po mieri v Rusku. Ako sa to dá? „Hudbou,“ hovorili v rozhovore pre Guardian. „Tá by mala byť viac politická, tak ako bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.“

Aj v našom regióne sú populárne, niekoľko bezsenných nocí zrejme spôsobili aj Milošovi Zemanovi, ktorý ich spomínal v neslávne známom rozhovore pre Český rozhlas – za nadávky, ktoré vtedy použil, ho potom kritizovali mnohé svetové médiá.

Výsledkom bolo, že len podporil snahu skupiny v tom, aby sa k nej pripojili nové členky, hlavne cez sociálne siete. Kedysi Pussy Riot vystupovali v anonymite, hlavy mali často skryté pod farebnými kuklami. Uvidíme, či ich Nadežda Tolokonnikovová a Marija Aľochinová prinesú na Sziget. Honorár za ich vystúpenie podľa agentúry SITA získa istá ľudskoprávna organizácia.

V seriáli House of Cards dokonca hrali samy seba.

video //www.youtube.com/embed/zFp9qMQ34pg

Pre masy aj študentov

Pre maďarský festival je to výnimočná návšteva, hoci nie prekvapivá. Vlani Sziget získal cenu European Festival Award za najlepší veľký festival. Existuje už 23 rokov a neustále sa rozširuje. „Teraz sme zmenili areál, aby sa doň zmestilo ešte viac ľudí,“ hovorí riaditeľ Károly Gerenday.

Minulý rok ostrov Óbudai uprostred Dunaja privítal rekordný počet návštevníkov – prvý raz v histórii naň prišlo vyše štyristotisíc ľudí.

Z pôvodne študentského podujatia s čisto maďarskými kapelami v roku 1993 sa tak stala udalosť medzinárodných rozmerov. A Gerenday tvrdí, že tento týždeň sa festivalový areál stane najinternacionálnejším miestom na zemi.

Aj jeho program je kultúrne farebný, zaplnili ho účinkujúci zo 47 krajín sveta. Okrem hudobného programu tu tradične nájdeme aj cirkusový stan.

Česť otvoriť festival dostal britský búrlivák Robbie Williams. Cesta do Budapešti zapadla do turné s názvom Let me entertain you, nedávno bol aj v Bratislave.