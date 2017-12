Tip na utorok: Neverte tomu, že dnes nikto nemá čas

Romanca Navždy mladá je príkladom neobmedzenej fantázie filmárov. Kto na to nemá náladu, môže ísť do Viedne na africkú kultúru alebo na Bratislavský hrad za Veľkou Moravou.

11. aug 2015

Navždy mladá

Fantázia filmárov funguje na sto percent, to sa asi nikdy nezmení. Tentoraz vďaka nej vznikol romantický film Navždy mladá, v ktorom je hlavná hrdinka - pozor - navždy mladá.





Blake Lively a Michiel Huisman vo filme Navždy mladá. FOTO - OUTNOW

Nie je to žiadna science-fiction, len klasická romanca, v ktorej si autori dali námahu, aby aj nemožné vyzeralo ako možné. To, že Adaline Bowman prežila celé dvadsiate storočie bez toho, aby sa prehupla do stredného veku, sa vraj dá vysvetliť niekoľkými zhodami okolností, ktoré sprevádzali autonehodu, keď mala asi tridsaťpäť rokov.

Keď už vyzeralo, že sa utopí v jazere alebo že jej prosto v studenej vode klesne teplota pod životné minimum, trafil ju blesk a oživil jej srdce. Navyše, vďaka neobvyklému meteorologickému úkazu sa vo vzduchu okolo nej vytvorili chemické zlúčeniny, ktoré okamžite zastavili proces starnutia v celom jej tele. Takže bola vo forme a pripravená na nesmrteľnosť.

Scenárista J. Mill Gooloe hovorí, že kedysi sa mu veľmi páčil francúzsky film Amélia z Montmartru a že to jeho čaro a melancholická nálada ho prinútili rozmýšľať nad osudom Adaline.

Francúzska Amélia bolo zasnívané dievča, ktoré intenzívne prežívalo životy svojich susedov, a zrazu sa uvidelo na ich mieste a jeho nezvyčajná apatia spôsobovala, že vymýšľalo nenápadné spôsoby, ako im zasiahnuť do osudu a zlepšiť im ho. Americká Adaline je iná.

video //www.youtube.com/embed/3cATA2qQG48

Keby sme sa aj hlbšie zamysleli, veľa spoločných znakov by sme medzi nimi nevideli. Amélia z Montmartru bola duchaplná fantázia a oslava života, romantiku mala zakódovanú v samotnej nevinnosti hlavnej hrdinky. Film Navždy mladá nemá taký nevysvetliteľný pôvab a nevie prinútiť publikum zabudnúť na to, že sa v zásade pozerá na absolútnu hlúposť.

Ak však dokážeme prijať, že aj dospelí si zaslúžia rozprávky, potom to s touto romancou nemusí dopadnúť až tak zle. Keďže úvahy o nesmrteľnosti prepadnú človeka v istom veku vždy, tento príbeh rozvíja predstavu, ako by vyzerala jej praktická podoba.

Napríklad: Adaline prestáva byť pre svoju rastúcu dcéru mamou, ktorá by ju vedela pripraviť na rozličné fázy života. Podozrieva ju bývalý spolužiak, zamestnávateľ, policajt aj FBI, musí sa pravidelne sťahovať a meniť identitu. Po desaťročia sleduje, ako sa mení svet a zreje spoločnosť, sama však nikdy nebude môcť zostarnúť vo dvojici a zdá sa, že je odkázaná na večnú samotu.

Jemný existenciálny smútok by mohol presvedčiť skeptikov, aby dali filmu s Blake Livelyovou, Michielom Huismanom a Harrisonom Fordom šancu. Zároveň by bolo celkom pochopiteľné, keby sa rozhodli presne naopak. A povedali by si, že v tomto jedinom, smrteľnom a vymeranom živote s ním nebudú strácať čas.

Festival africkej kultúry

FESTIVAL/ Dunajský ostrov, Viedeň od 14.00

Foto: archív kapely



Za atmosférou exotickej Afriky nemusíte chodiť ďaleko. Stačí zájsť do susednej Viedne. Zelená ostrovná oáza uprostred hlavného mesta už od začiatku augusta láka na ochutnávku tradičných afrických pokrmov, hudby či tanca.

Súčasťou festivalu, ktorý otvorila sestra amerického prezidenta Auma Obamová, je aj veľký bazár s ukážkami tradičných remesiel, nájsť sa tu dá hocičo od byliniek až po pestrofarebné odevy.

Každý večer je rozmanitý aj ponukou hudobných koncertov. Dnes o pol deviatej vystúpi americká reggae skupina SOJA, ktorá už bola nominovaná aj na ceny Grammy. Na scéne nie je žiadnym nováčikom, osem hudobníkov spolu pôsobí už od roku 1997.

Ich hudba chce okrem chytľavých reggae melódií v kombinácii s rockom, folkom či hip-hopom niesť aj sociálny odkaz. Má byť mikrofónom ľudí, ktorí žiaden nemajú.

Veľká Morava a počiatky kresťanstva

VÝSTAVA/ Historické múzeum, Bratislavský hrad

Videli ich už v Brne, neskôr si mohli na nich popásť zrak aj v Prahe. Reč je o doteraz nevystavených vzácnych nálezoch z veľkomoravského obdobia, ktoré budú takmer tri mesiace ukryté aj v podzemných priestoroch Bratislavského hradu.

Až 1400 exponátov putovnej výstavy má prezentovať počiatky kresťanstva aj zručnosť vtedajších remeselníkov. Ich umelecká kvalita aj originálne naaranžovanie ohromuje na každom kroku. Nájdu sa tu gombíky tepané z medi a bronzu, pracky na opasky zdobené drahými kovmi a reliéfmi, ikonické diela veľkomoravského šperkárstva aj vojenský výstroj.

Unikátnou technológiou živicových odliatkov bolo zhotovených niekoľko modelov kostolov a iných objektov, veľkým lákadlom sú aj mnohé 3D vizualizácie. Aby nechýbala interaktivita, archeológiu a život na Veľkej Morave približuje komiks či dotykové obrazovky a návštevníci si dokonca môžu vyraziť aj vlastnú mincu.

Pod foto: Honosné šperky tzv. sadskej princeznej Foto: TASR