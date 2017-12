Tom Hanks ako Dean Reed

Hollywoodsky herec Tom Hanks sa v Berlíne stretol s bývalým lídrom NDR, posledným šéfom východonemeckých komunistov Egonom Krenzom. Oznámila to agentúra AFP.

28. jan 2003 o 10:00

Dôvodom prekvapivej schôdzky dvoch takých rôznorodých ľudí bola Hanksova príprava na jeho novú filmovú úlohu. Známy herec má stvárniť Deana Reeda, amerického speváka country, ktorý emigroval do východného Nemecka, kde sa jeho život skončil tajomnou smrťou. Šesťdesiatpäťročný Krenz je momentálne vo väzení, kde si od roku 2000 odpykáva šesťapolročný trest ako človek zodpovedný za streľbu na ľudí, ktorí sa pokúšali utiecť na Západ. Dean Reed emigroval do východného Nemecka roku 1972. O štrnásť rokov neskôr ho našli mŕtveho v jeho aute, ktoré bolo odstavené pri jazere neďaleko hlavného mesta. Mal podrezaný krk. Východonemecké úrady popísali incident ako tragickú nehodu a neskôr ako samovraždu láskou zlomeného muža. Jeho vdova, herečka Renate Blumeová, tvrdila, že ho zavraždila tajná služba Stasi, lebo sa chcel vrátiť do Spojených štátov. Jeho smrť nikdy nevyšetrili.

Egon Krenz, ktorý bol Reedov blízky priateľ, sa s Hanksom rozprával viac ako štyri hodiny v berlínskej reštaurácii. „Najprv pán Krenz nevedel, kto vôbec Tom Hanks je. Nevidel ho v jedinom filme,“ povedal väzňov advokát Robert Unger. Hanks v súčasnosti žiari po boku Leonarda DiCapria vo filme Catch Me If You Can. (peb)