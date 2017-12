Bee Gees opäť na horných miestach v hitparáde

28. jan 2003 o 9:00

Album najväčších hitov Bee Gees sa opäť prebojoval do prvej desiatky najpredávanejších v Británii. Fanúšikovia tak zjavne reagovali na nečakanú smrť Mauricea Gibba pred dvoma týždňami a na rozpad skupiny, ktorý po nej nasledoval. Greatest Hits od Bee Gees sa vyšplhali na deviatu priečku, teda ešte o stupeň vyššie, než boli roku 2001, keď album vyšiel.

Na albume sú piesne ako Jive Talkin, Stayin Alive a How Deep Is Your Love. Mauriceov brat Robin po jeho smrti oznámil, že Bee Gees už nebudú ďalej pod týmto menom nahrávať. Nový singel Robina Gibba Please sa tento týždeň dostal do hitparády hneď na 2. mieste. Na jej špičke je jedna z mnohých instantných hviezd, ktoré produkujú televízne stanice, a to David Sneddon. Jeho pieseň Stop Living the Lie je na vrchole druhý týždeň. (čtk)