Nominácie Bafta

LONDÝN – Filmy Chicago a Gangs of New York vedú v počte nominácií na britské filmové a televízne ceny, známe pod názvom Bafta. Majú ich po dvanásť. Snímku The Hours nominovali len jedenásťkrát. Všetky tri sa však budú uchádzať o titul najlepší film

28. jan 2003 o 11:00

LONDÝN – Filmy Chicago a Gangs of New York vedú v počte nominácií na britské filmové a televízne ceny, známe pod názvom Bafta. Majú ich po dvanásť. Snímku The Hours nominovali len jedenásťkrát. Všetky tri sa však budú uchádzať o titul najlepší film a najlepší režisér spolu s kultovým Pánom prsteňov: Dve veže, ktorý o prestížne ocenenia zabojuje v deviatich kategóriách. Nicole Kidmanová a Meryl Streepová sa v boji o titul za najlepší ženský herecký výkon stretnú so Salmou Hayekovou, Halle Berryovou a Renée Zellwegerovou. V mužskej kategórii sa medzi profesionálov ako Jack Nicholson, Sir Michael Caine alebo Nicolas Cage dostáva nováčik Adrien Brody, za úlohu vo filme Pianista. Do žiadnej z nominácií sa nedostala bondovka Dnes nezomieraj. Ceny Bafta sa udeľujú filmom uplynulého roku, často uprednostňujúc britské snímky, pretože umelci ostrovného kráľovstva tu majú väčšiu šancu získať cenu ako na amerických Oscaroch. Nominácie prečítal anglický herec Sir Ian McKellen, ktorý sa zaskvel v role Gandalfa vo filmovej trilógii Pán Prsteňov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 23. februára, presne mesiac pred Oscarmi. (zk)