Hrušínskeho spoločnosť

28. jan 2003 o 15:00

PRAHA – Vlastnú divadelnú spoločnosť založil herec Jan Hrušínsky a chce tak nadviazať na rodinnú tradíciu. „Keď v Čechách pri divadle niečo nefunguje, dodnes sa hovorí, že je to ako u Červíčkov. A to bol môj pradedo,“ pripomenul herec svoj herecký rod, ktorého korene siahajú až do polovice 19. storočia.

„Dostali sme ponuku na provizórny azyl v Gongu na pražských Vysočanoch a pochopiteľne budeme jazdiť aj na zájazdy mimo Prahy.“

Ponuku na hosťovanie dostal tiež v kultúrnom centre Novodvorská. Prvým titulom bude komédia Woodyho Allena Zahraj to znovu, Sam a premiéra bude 6. marca. „Hneď potom začneme skúšať v koprodukcii s Divadlom v Řeznické Taboriho Frašku z krvavej ulice, ktorú po prvýkrát predstavíme v máji v réžii Jany Kališovej.“ Hercov si bude najímať na každé predstavenie zvlášť, a ako je to v brandži zvykom, rokuje s tradičnými zájazdovými miestami všetkých väčších miest. (čtk)