Pozrite si hudobnú mapu sveta. Slovensko reprezentujú Billy Barman alebo Korben Dallas

Hudobná služba Spotify pripravila zoznamy skladieb a interpretov špecifických pre jednotlivé mestá a krajiny.

12. aug 2015 o 13:03 Dávid Tvrdoň

Sound of Bratislava

Neviete, aká hudba sa počúva v meste, do ktorého sa chystáte? Problém vyriešila hudobná služba Spotify. Zmapovala najobľúbenejšie piesne a interpretov pre takmer každé veľké mesto na svete, pre ktoré sú interpret alebo skupina špecifické. Nechýba ani Bratislava.

Podľa blogu Spotify patrí hudba ku kultúre národa rovnako ako miestne špeciality. Preto vznikla aj hudobná mapa miest sveta.

Nájdite na mape mesto, ktoré chcete hudobne spoznať prostredníctvom toho, čo počúvajú miestni ľudia. Objavíte odkaz, ktorý vás zavedie na webové stránky hudobnej služby, kde uvidíte zoznam piesní a interpretov.

Podľa Spotify sú pre Slovensko typické tieto skupiny: Billy Barman, Korben Dallas, Fallgrap, Para, Puding Pani Elvisovej, Le Payaco alebo Bad Karma Boy. Celý zoznam je v podobe zoznamu skladieb na webe služby.

Najpočúvanejšie piesne

V júni služba zverejnila zoznam najpočúvanejších skladieb podľa krajín. Slovensko v tomto zozname nie je, ale je zaujímavé sledovať regionálne trendy - Európa počúvala rovnakú skladbu najviac (Major Lazer: Lean on Me), Škandinávia mala svoju (Avicii: Waiting for Love) a Južná Amerika tiež (Nicky jam & Enrique Iglesias: El Perdón).

Oprava: Predošlá verzia tohto textu omylom uvádzala, že ide o zoznam najpočúvanejších skladieb a interpretov, pričom ide o zoznam, ktorý mesto najviac špecifikuje na hudobnej scéne.