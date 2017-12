Radošinci s divákmi oslávili šesťtisícu reprízu

Bratislava 28. januára (TASR) - So svojimi divákmi pri pohári vínka oslávilo Radošinské naivné divadlo v pondelok večer jubilejnú šesťtisícu reprízu v štyridsaťročnej histórii súboru. Presnú evidenciu počtu predstavení si od úplných začiatkov zobral na seba sám umelecký šéf a autor všetkých hier RND Stanislav Štepka. "Každé predstavenie má v denníku svoju stranu a za tých 40 rokov je tých denníkov už dosť," rekapituloval svoje divadelné účtovníctvo Stanislav Štepka, ktorý v pondelok oslavoval hneď trojnásobné jubileum. Šesťtisícu reprízu si totiž pripomínal aj ako autor všetkých reprízovaných hier (doteraz ich bolo 40) a takisto ako herec, ktorý hral v každom predstavení. "Nevynechal som ani jedno," s hrdosťou v hlase konštatoval šéf RND, ktorému prišla osobne zagratulovať aj jeho v súčasnosti najobľúbenejšia fanynka - sedemmesačná vnučka Nina. "Viem iste, že ona bude prvý človek, pre ktorého napíšem detské rozprávky. To by som chcel určite urobiť," sľúbil dedko Štepka. Obávať sa však nemusia ani dospelí priaznivci jeho smutno-smiešnych hier - len v tomto roku chce so súborom uviesť tri nové tituly. Prvý z nich, Ako sme sa hľadali, bude mať premiéru už o pár dní - 7. a 8 februára.

V jubilejnej 40. sezóne a 40. roku existencie jedného z najobľúbenejších slovenských divadelných súborov však nezostane iba pri premiérach, činorodý šéf radošincov pripravuje aj dvojknihu o svojom divadle, ktorá by mala vyjsť do konca tohto roku.

