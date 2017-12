Natália Puklušová šokuje: Seriálová Šantal číta Bakunina

Herečka, ktorú diváci poznajú ako bývalú prostitútku Šantal zo seriálu Búrlivé víno, číta ruského filozofa Bakunina. Po VŠMU sa dala na štúdium podnikového manažmentu. Na premiére muzikálu Rent jej napadlo ukázať holý zadok a visiac dolu hlavou hrala na husliach. NATÁLIA PUKLUŠOVÁ svoj rusínsky temperament nezaprie.

Aké ste boli dieťa?

Vždy som bola rojko. Stále som si predstavovala, čo raz dosiahnem. Zostalo mi to dodnes, ale čím som staršia, tým to má menšiu intenzitu. Keď som dostávala v škole poznámky, vždy to bolo preto, že som si niečo zabudla, alebo som nedávala pozor. Pozerala som v škole von oknom a snívala.

Tvrdíte o sebe, že ste pojašená.

Vždy som bola energická, stále ma za to karhali. Nebola som problémové dieťa, len som chodila s hlavou v oblakoch a zabudla som si tu husle v parku, tu niečo iné. Alebo som na tie husle stúpila.

Rozprávate občas po rusínsky?

Veľmi málo, iba keď prídem na východ, do dediny Poráč, z ktorej pochádza moja mama. Je to dvadsať kilometrov od Spišskej a tam sú Rusíni. Ale inak nie a starí rodičia ma karhajú, že ten jazyk zabúdam. Viem hovoriť, ale trochu sa hanbím, lebo to už nie je stopercentné. Už mi to nejde z úst.

Ani neudržiavate kontakt s rusínskou kultúrou?

Do osemnástky som chodila na rusínske folklórne festivaly v Bardejove, volalo sa to Makovická struna. Spievala som a hrala na husliach vo folklórnej skupine.

A po spišsky viete rečovať?

Musela by som sa veľmi snažiť.

Ale viete, kde je na námestí v Spišskej Novej Vsi „zimušná“ a „letušná“ strana?

Jasné. Keby som išla do Spišskej na dva týždne, ku koncu by sa to trošku na mňa nalepilo.

Skúšate práve nový muzikál Frida Kahlo v divadle Teatro Wüstenrot. Koho v ňom hráte?

Fridinu sestru Kristínu. Rudo Geri práve pripravuje hudbu, skúša s orchestrom a keď sa všetci účinkujúci vrátia z dovolenky, začneme naplno skúšať. Premiéra je plánovaná na október.

Bavia vás muzikály?

Mám radšej činohru a úplne najideálnejšia je činohra, v ktorej sa spieva. Ja si aj v činohre veľa vecí povymýšľam. Ponúknem režisérovi: „Chcete toto? Môžem urobiť toto?“ Väčšinou mi povedia, že áno, nedbajú.

Ste taká výrazná, že keď ste sa objavili v Búrlivom víne, diváci si vás hneď zafixovali, ale vaše meno ľudia veľmi nepoznajú.

Nemajú odkiaľ. Aj včera za mnou boli nejakí novinári a som naozaj prekvapená, že mi stále niekto volá a žiada ma o rozhovor. Veď na obrazovke som bola iba pol roka.

Skúšali ste šťastie aj v speváckej súťaži Hlas Česko Slovenska. Prečo?

Niekto ma nahovoril, aby som to vyskúšala, že je to iné ako Superstar. Zúčastnila som sa na rôznych súťažiach, prvá sa volala Elán je Elán. Prišla tam Rusínka z východu, ktorá mala päťdesiat kíl nadváhy.

Vy ste mali päťdesiat kíl nadváhy?

No nie, to som prehnala. Ale bola som taká plnšia.

Nie sú takéto súťaže skôr pre ľudí, ktorí sa spevu venujú amatérsky? Vy máte predsa VŠMU.

Ale to dnes nič neznamená. Viete, koľko hercov skončí ročne VŠMU? V živote nedám svoje deti na herectvo, pretože keď nemáte šťastie, na úspech môžete zabudnúť. A jednou z ciest, ako preraziť, sú takéto súťažičky. Ale ja som sa tri roky po škole dala na druhú výšku a budúci rok by som mala končiť.

Aká je to škola?

Podnikový manažment, struhla som si ekonómiu na City University. Keď budúci rok skončím, budú mať všetci v rodine dušu na pokoji, že ak ma o desať rokov nikto nikde nezavolá hrať, budem mať čo robiť. Lebo je to brutál. Minimálne päťdesiat hercov končí každý rok a pokladám za šťastie, že zatiaľ môžem túto prácu robiť.

Ako vám napadlo študovať podnikový manažment?

Skončila som VŠMU a vravím si: Viem tancovať, spievať, no viem tiež matematiku a biológiu ešte z gymnázia, a nechcem byť sprostá - dám si ja druhú školu. Bola to pre mňa veľká výzva, no potrebovala som na to peniaze, ktoré som nemala.

Tak som zavolala starým rodičom: „Chcem študovať druhú vysokú školu, ale potrebujem peniaze!“ Dedo mi povedal: „Dobre, zaplatím ti celé štúdium, ale keď ho neskončíš, všetky peniaze do haliera vrátiš.“ Už to bola motivácia, že musím školu dokončiť.

Nie je to náročné popri herectve?

Študujem online. To znamená, že pracujem doma, píšem seminárky a každý trimester mám skúšku v škole.

Prečo ste sa zatiaľ objavili len v jednom seriáli?

Neviem, kde to väzí, či som naivná a verím, že na základe práce sa človek dostane ďalej. Musím sa nad tým ešte pozamýšľať, asi som zaspala dobu.

Postava Šantal v Búrlivom víne akoby vám bola napísaná na telo. Je to náhoda?

Hľadali bláznivú babu a zavolali mne: Ani nemusíte ísť na kamerové skúšky, už ste to dostali, príďte podpísať zmluvu. (smiech)