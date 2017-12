Muzikál na ľade Rómeo a Júlia uvidia diváci v Bratislave od 24. apríla

28. jan 2003 o 14:47 © TASR 2003

Bratislava 28. januára (TASR) - Veľkovýpravný rodinný muzikál na ľade Rómeo a Júlia v produkcii Musical on Ice bude môcť slovenské publikum vidieť od 24. do 27. apríla na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii režisér a scenárista projektu Jindřich Šimek, ktorý tvrdí, že jeho spracovanie sa končí happyendom.

"Pri výbere z asi 70 rôznych námetov som sa rozhodol pre príbeh lásky, pretože jej podľa mňa stále nie je dosť. Podľa mňa sa nekončí tragicky, pretože hlavní hrdinovia síce umierajú, ale s pocitom šťastia," povedal Šimek.

Účinkujúcich rozdelil na "suchozemcov", ktorí hovoria, spievajú a hrajú, a na profesionálnych krasokorčuliarov. V hlavných úlohách nového projektu, ktorý od 4. januára nacvičuje medzinárodný 120-členný súbor, budú účinkovať majstri sveta v krasokorčuľovaní športových dvojíc Radka Kovaříková a René Novotný, ale i olympijský víťaz Alexej Urmanov. Spevácke party Rómea a Júlie nahrali Lucie Bílá a Bohuš Matuš. Olympijský víťaz bude spievať hlasom Kamila Střihavku, na svoje si prídu aj priaznivci hlasu Petra Jandu. Príbeh vyrozpráva Shakespeare, v role ktorého budú alternovať Jiří Korn a Martin Dejdar, v ďalších úlohách suchozemcov sa predstaví aj Věra Špinarová, Marcel Palonder, Hana Křížková či Petr Kotvald.

Hudba Borisa Urbánka nemá s baletom Rómeo a Júlia Sergeja Prokofieva spoločné nič okrem jediného taktu, ktorý si od majstra Urbánek požičal ako žartovnú skúšku pozornosti divákov. Počas piatich januárových dní ju nahral Symfonický orchester Fisyo Praha pod taktovkou Paola Gatta. Všetkých 22 piesní, vrátane titulného songu Lásku ti přísahám, pochádza z dielne Jaromíra Nohavicu. Nácviky choreografie sa odohrávali pod odborným dohľadom trénera a choreografa francúzskej krasokorčuliarskej reprezentácie Pasquale Camerlenga, autorom vyše 8-tonovej scény a kostýmov je Alexander Babraj.

"Vedel som, že nová inscenačná forma, ktorú som vymyslel, sa divákom veľmi páči. Pri úvahách, čo ďalej, som vyberal asi zo 70 rôznych námetov i rozprávok, čo mi posielali ľudia," hovorí autor veľkej show, ktorá by sa po svetovej premiére v Kolíne nad Rýnom mala v anglickej a talianskej jazykovej mutácii objaviť aj v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Švajčiarsku, Fínsku a Švédsku. Po bratislavskej premiére muzikál uvidia aj Zvolenčania, Žilinčania či obyvatelia Spišskej Novej Vsi.

Podľa Šimeka, ktorý je zároveň autorom úspešného "ľadového muzikálu" Mrázik, náklady na Rómea a Júliu sú približne niekoľko desiatok miliónov českých korún. "V Čechách už sú rezervácie na 6000 vstupeniek," uviedol v rozhovore pre TASR. Na pražské uvedenie si inscenácia počká, až kým postavia novú halu, pretože súčasné haly sú nevyhovujúce. Lístky na predstavenie by mali stáť podobne ako na Mrázika - asi tristo, štyristo korún.