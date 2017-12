Tip na víkend: Festivaly si nedávajú pauzu. Pokračujeme Grapeom

Piešťanské letisko otvára šiesty ročník hudobného festivalu Grape. Máme pre vás tipy, čo by ste nemali zmeškať.

14. aug 2015 o 0:00 Dávid Tvrdoň, Monika Grešová, David Tvrdoň

José Gonzáles sa vracia do regiónu.(Zdroj: YOUTUBE)

Je tu snáď niekto, kto už koncertovať nevládze?

Začíname už piatok.

Foals

Piatok – O2 stage 22.30

Slovensko prvý raz navštívia aj draví Angličania, ktorí sa za pár rokov stihli vypracovať na špičku svetovej indie-popovej scény. Za posledný album Holy Fire z roku 2013 získali nomináciu na prestížnu Mercury Prize, veľké očakávania sú nasmerované aj na ich štvrtý album, ktorý by mal vyjsť 28. augusta. Neutíchajúca mladistvá energia, ktorá ich muziku poháňa, sa zdá divokejšia a drzejšia ako kedykoľvek predtým. V doteraz zverejnených singloch z nového albumu nechýbajú strhujúce emócie ani podmanivé texty. Foals dokonca v najnovšom videu k piesni Mountain At My Gates ukázali, že hudobný zážitok vedia doplniť aj o ten vizuálny. Ich interaktívne video sa dá pohybom myši otáčať o 360 stupňov.

Maccabees

Piatok – O2 stage 20.30





Podobné úspechy ako kolegovia z Foals, zbiera každým svojím albumom aj londýnske indie-rockové zoskupenie piatich hudobníkov. Sformovali sa v roku 2004 a na prvé počutie ich identifikujete vďaka špecifickému nalomenému hlasu frontmana Orlanda Weeksa. Aj keď sa názov ich kapely spája s Bibliou (v preklade znamená Makabejci), hudobníci svoje texty väčšinou stavajú na ateistických témach. Medzi ich najúspešnejšie skladby patria Pelican, Ayla alebo Went Away. Po trojročnej prestávke pred dvoma týždňami prišli so štvrtým štúdiovým albumom, ktorý je poetický a plný silných tém. Pár skladieb predstavia aj na dnešnom koncerte, ktorý má potenciál zaradiť sa medzi festivalové vrcholy.

Netsky live

Sobota – O2 Stage 00:20





Belgičana Borisa Daenena už nik nepozná inak ako pod prezývkou Netsky. Charizmatický drum and bassový producent a DJ vytvára netradičný žáner liquid funk, v ktorom kombinuje vokály s viacerými inštrumentálnymi vrstvami. V sobotu vystúpi s najnovším projektom „live“, počas ktorého je s ním na jednom pódiu okrem jeho mixážneho pultu aj celá kapela. S projektom zaujal už na festivaloch Glastonbury, Rock Werchter či Pinkpop. Ak budete druhý festivalový večer unavení, možno vás po polnoci opäť naladí na tie správne vlny jeho svieža nová škola drum and bass.

Kadebostany

Piatok – Suzuki stage 23.30





Noví kolonizátori popového impéria a vyslanci štátu Kadebostan. Tak o sebe hovorí päťčlenná kapela zo Ženevy, ktorá sa rýchlo katapultovala do svetiel reflektorov najmä vďaka silným živým vystúpeniam a zmesi indie-popu, retro zvukov a elektroniky. Zapamätateľná je aj vďaka podmanivému hlasu speváčky Aminy, ktorý nápadne pripomína Amy Winehouse či Adele. Ich koncerty s prepracovanými svetelnými efektmi sú veľkým lákadlom, príprava techniky im vraj zaberie aj niekoľko hodín. Skrátka, všetkým, čo robia, dokazujú, že pop nepotrebuje žiadne hranice.

MØ

Sobota - 22:00, O2 stage





Karen Marie Ørsted aka MØ je interpretkou novej elektropopovej vlny spolu s Grimes alebo Twin Shadow. Predtým pôsobila v punkovej aktivistickej skupine Mor a o Dánoch si myslí, že sú leniví, pretože majú veľa peňazí. O politike stále hovorí rada. Pod umeleckým menom MØ vydala prvý album minulý rok a odvtedy spolupracovala s menami ako Avicii, Iggy Azalea alebo Major Lazer. S Major Lazor sa spojila náhodne. Na sociálnu sieť Twitter napísala, že by s ním rada spolupracovala. Producent Diplo si to tiež vypočul a neváhal. Dohodli sa na stretnutí, a potom na spolupráci. MØ prinesie na piešťanské letisko veľa energie.

Selah Sue

Piatok - 18:30, O2 stage





Selah Sue ste už pravdepodobne počuli, aj keď jej meno nepoznáte. Skladbu This World nahrala belgická speváčka pred tromi rokmi a dostala aj do niektorých televíznych reklám. Napriek tomuto na prvý pohľad komerčnému začiatku produkuje Selah naozaj zaujímavý mix soulu, popu a R&B. Na Slovensku nebude vystupovať prvýkrát. Aj vďaka tomu vieme povedať, že pôjde o jeden z koncertov, ktoré by ste nemali zmeškať.

Gramatik

Sobota/Nedeľa - 1:30, Suzuki stage





Gramatik je slovinský producent elektronickej hudby, ktorý mieša hip-hop, glitch a dubstep. Vlastným meno Denis Jasarevic má za sebou niekoľko albumov a vystupoval po celom svete, aj vo Viedni. Ako hudobné inšpirácie uvádza interpretov ako RZA alebo Dr. Dre. Jasarevic už v ranom veku experimentoval s elektronikou a v trinástich produkoval prvé piesne.

José Gonzales

Sobota - 20:00, O2 stage





Švédskeho hudobníka argentínskeho pôvodu preslávil remix piesne Heartbeats, ktorú pôvodne zložilo švédske duo The Knife. Ak si myslíte, že pieseň už odmieta hrávať, opak je pravda. Naposledy v rozhovore pre SME povedal, že má pocit, akoby ľudí najviac potešil práve ňou. Na festivale pravdepodobne zahrá najmä z nového albumu, ktorý vo februári vydal po ôsmich rokoch a nazval ho Vestiges and Claws.