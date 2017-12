Na horúčavy je dobrý Bašavel v Starej tržnici

V bratislavskom kine Lumiére provokuje pápež, v Starej tržnici rozparádia Zvonky šťastia.

15. aug 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, kk

Cigánsky bašavel

Na festivale rómskej hudby premietajú aj rómske filmy

Festival / Stará tržnica, Bratislava, nedeľa 12.00 – 22.00

Deti z chudobných osád milujú známeho tanečníka Laca Cmoreja. Že by mohol byť jedným z nich, je jasné zakaždým, keď si s nimi zatancuje. „Ujo Laco, vy ste väčší Cigán ako my!“ – hovorievajú mu a on sa vôbec nebráni, dokonca vraj cíti, že nejaké pradávne cigánske korene musí mať, i keď farba jeho pokožky tomu nenasvedčuje.

Venuje sa im, robí to rád, chystá sa medzi nich aj v nedeľu na workshop s tanečnou skupinou CreDance. Môžete byť pri tom – v bratislavskej Starej tržnici oslavuje nadácia Divé maky desiate výročie a opäť usporiadala Cigánsky bašavel.

Program sa začína už na obed, bude výtvarný, hudobný, cirkusový aj bábkarský workshop, literárny klub aj škola rómskej kuchyne s kuchárskou šou. Popoludní vystúpia mladí rómski hudobníci, nové talenty a prídu viacerí hostia.

Spojenie folku s world music a takzvaného rom´n´rollu sľubuje úspešná česká kapela Terne Čhave, tradičné rómske rytmy s rockovými dajú dokopy kapely Para a Sendreiovci.



Tanečníka Laca Cmoreja (v strede) rómske deti milujú. Pravidelne sa im venuje aj

na Cigánskom bašaveli. Na snímke počas vystúpenie s rómskymi tanečníkmi.

FOTO - ĽUBOMÍRA PETROVÁ

Organizátori tentoraz zaradili do programu aj zaujímavú filmovú produkciu. Premietnu tri dokumenty s rómskou tematikou – Cigáni idú do volieb režiséra Jara Vojteka a Cigarety a pesničky so Zvonkami šťastia v réžii Marka Šulíka a Jany Bučkovej.

„Počas nakrúcania som mala trochu strach, aby hlavní hrdinovia nevyzneli smiešne a hlúpo,“ spomína si na vznik dokumentu Zvonky Šťastia etnomuzikologička Jana Belišová. Produkovala ho a zo skúseností vie, že niečo podobné by sa mohlo ľahko stať a nikto by to tak nechcel.

video //www.youtube.com/embed/wuOHmNA6DZU

Režisérska dvojica si totiž vymyslela koncept filmu ako dokumentárnu hru. Roman a Mariena ako bratranec a sesternica popri každodennom živote s rodinami v osade nacvičujú spolu pesničky z repertoáru svojich idolov – prepožičiavajú si identitu Karla Gotta a Darinky Rolincovej.

Jedného dňa sa rozhodnú naspievať ich obľúbený spoločný hit. Nahrajú ho a pošlú spolu s vlastným videoklipom na DVD rovno slávnym celebritám. Tvorcovia dali kameru do rúk aj priamo protagonistom, vďaka čomu sa vo filme objavili naozaj silné momenty.

„Tak ako sa film postupne formoval a strihal, bola som napokon veľmi milo prekvapená,“ hovorí Belišová. Napriek tomu, že išlo o vtip, režiséri dokázali do filmu dostať vážne veci a jeho hrdinovia nestratili dôstojnosť.

Eva Andrejčáková

Habemus Papam!

Kino Lumiere, sobota 18.00

Máme pápeža! Radostne zvolalo zaplnené námestie a po dlhých hodinách napätého čakania, čo prinesú vatikánske voľby, začalo sa konečne oslavovať. Len jeden človek bol nešťastný a v úzkostnom kŕči lapal po dychu: víťaz.

Pápežom sa stať nechcel, pri hlasovaní sa modlil, aby to len náhodou nebol on a keď ho obliekali do sviatočného, triasol sa od strachu. Bol presvedčený, že úlohu viesť kresťanskú cirkev nezvládne. A utiekol. Do mesta, do obchodov, do divadla...



FOTO - OUTNOW

Keď taliansky režisér Nanni Moretti prišiel s takýmto provokujúcim filmom do kina, časť médií ho napadla a vystríhala veriacich, aby ho nebrali príliš vážne, že je to len nekontrolovaná umelecká fantázia. Moretti zostával v pozadí, nechcel vstupovať do konfliktu, len pripomenul, že vychádzal z histórie, keďže v roku 1294 rezignoval zvolený mních Petro Angeleri.

Film, kde hrá hlavnú úlohu vynikajúci Michel Piccoli, nakrútil ako príbeh o ľudských pochybnostiach, zlyhaniach - a hoci sa to na prvý pohľad nezdá, aj o neuveriteľnej sile pripustiť ich a prijať.

Výzvy na bojkot filmu čoskoro utíchli, prejavila sa len čistá tvorivá sila. Habemus Papam! cestoval úspešne po svete a získal viacero cien.

Dopovedaným a dokončeným, doceneným a pochopeným sa však akoby stal až o dva roky neskôr, keď na funkciu pápeža rezignoval Benedikt XVI.

(kk)

