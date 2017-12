Sklovska "pristávala" v kokpite kapitána vládneho špeciálu

Bratislava 28. januára (TASR) - Speváčka Sisa Sklovska si zo spiatočného letu z nedávnej návštevy Kosova, kde spievala pre slovenských vojakov v mierovej misii, priniesla veľký zážitok.

"Som veľký fanatik do lietania a pri ceste späť som sa vďaka pánovi Šimkovi dostala do kokpitu kapitána lietadla," prezradila nadšená speváčka s tým, že tam strávila takmer celý let, dokonca s kapitánom vládneho špeciálu i "pristávala".

Okrem tohto, podľa jej slov fantastického zážitku, speváčka absolvovala i prehliadku vojenskej základne v Kosove, kde slovenským a českým vojakom vzdialených od rodín odspievala asi trištvrtehodinový koncert. "Keď sme prišli na základňu, pridelili mi človeka, ktorý sa volal pádre Zdeněk a slúžil na základni omše. Ten mi ukázal celé kasárne," hovorí a spomína i na nadšené prijatie vojakov, ktorí ju po koncerte nechceli podľa jej slov pustiť domov. Harmonogram návštevy mal však prísne pravidlá, a tak po koncerte, počas ktorého im Sisa zaspievala aj modlitbu - Ave Mariu od Franza Schuberta - musela i napriek naliehaniu vojakov "nechajte nám ju tu" odísť.