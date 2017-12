Krasokorčuliari v muzikáli Rómeo a Júlia predvedú naozajstné šermiarske súboje

Bratislava 28. januára (TASR) - Naozajstné šermiarske súboje sa budú koncom apríla odohrávať na ľade bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

28. jan 2003 o 17:22 © TASR 2003

Krasokorčuliari, ktorí vystúpia na premiére ľadového muzikálu Rómea a Júlie, totiž v súčasnosti netrénujú len choreografiu, ale pod vedením šermiara Libora Olšana aj scény ako vystrihnuté z Troch mušketierov.

"Nielenže súboje medzi Merkuciom a Tybaltom budú prebiehať v krasokorčuliarskej technike vrátane skokov a sált, zároveň sa budú biť ako ozajstní chlapi s kordom," hovorí scenárista a režisér projektu Jindřich Šimek, ktorý sa pri rozhovore mimovoľne pohrával s kordom. "To je úžasne nebezpečné, keď si predstavíte, že pri tom korčuľujú," dodáva. Špičky kordov, ktoré budú použité počas predstavenia, však budú pre istotu chránené. "Šermujem skoro celý život a je to jeden z mojich koníčkov," vysvetlil Šimek motív zakomponovania šermu do ľadového muzikálu. Jeho originálny projekt tak spája nielen šport i kultúru, ale i jeho koníčky. Šimek bol totiž sólistom baletu Štátneho divadla v Ostrave, kde v Prokofievovom "klasickom" balete Rómeo a Júlia tancoval Tybalta.

"Na výkony je predstavenie naozaj náročné, pokuty za padanie na ľade však predbežne dávať neplánujem," usmieva sa autor show, ktorá je mimochodom poistená aj proti úrazom.