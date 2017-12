Filmy The Hours a Chicago majú najviac nominácií na ceny SAG

Los Angeles 28. januára (TASR) - Filmový muzikál Chicago a dráma The Hours stoja na čele kandidátov na tohtoročné ocenenia amerického hereckého združenia ...

28. jan 2003 o 18:48 © TASR 2003

Los Angeles 28. januára (TASR) - Filmový muzikál Chicago a dráma The Hours stoja na čele kandidátov na tohtoročné ocenenia amerického hereckého združenia Screen Actors Guild (SAG), ktoré dnešným oznámením nominácií zúžilo zoznam možných uchádzačov o Oscara.

Chicago získalo celkovo päť nominácií, okrem iného pre hlavných predstaviteľov Renée Zellwegerovú a Richarda Gera. Spomedzi štyroch nominácií pre The Hours si po jednej odniesli Nicole Kidmanová v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe a Julianne Moorová a Ed Harris potenciálni najlepší herci vo vedľajších úlohách.

O hlavnú cenu za výkon celého hereckého obsadenia, ktorá je ekvivalentom kategórie najlepší film, sa okrem snímok Chicago a The Hours bude uchádzať dráma Adaptation (tri nominácie) a dva z najväčších kasových trhákov - komédia Moja tučná grécka svadba a druhá časť filmového spracovania Pána prsteňov - Dve veže.

Okrem Gera sú v kategórii najlepší herec nominovaní Nicolas Cage (Adaptation), Adrien Brody (The Pianist), Daniel Day-Lewis (Gangs of New York) a Jack Nicholson (About Schmidt). O cenu pre najlepšiu herečku sa s Kidmanovou a Zellwegerovou pobijú Salma Hayeková (Frida), Diane Laneová (Unfaithful) a Moorová (Far From Heaven).

Počas slávnostného odovzdania deviateho ročníka cien SAG si 9. marca prevezme cenu za celoživotný prínos americká herecká legenda Clint Eastwood.

V uplynulých rokoch získali ocenenia SAG na váhe, pretože dosť presne predpovedali budúcich držiteľov Oscarov. Americká Akadémia filmových umení a vied oznámi tento rok nominácie 11. februára a ceny odovzdá 23. marca.

SAG zastupuje filmových a televíznych hercov a herečky. Ceny združenia sa zameriavajú na herecké výkony a nie sú ocenením práce producentov, režisérov či scenáristov. Nominácie vyberá 4200 náhodne vybraných členov zväzu. O víťazovi môže hlasovať 98.000 členov SAG.