Tarantino nový western skoro nenatočil. Bola by to škoda

Nová tarantinovka bude opäť z prostredia divokého západu. Pozrite si nové filmové a seriálové ukážky.

16. aug 2015 o 18:17 Dávid Tvrdoň

Film Osem hrozných bude ôsmou spoluprácou medzi Samuelom L. Jacksonom a režisérom Quentinom Tarantinom.(Zdroj: Hateful Eight)

Osem hrozných

(The Hateful Eight)

video //www.youtube.com/embed/gnRbXn4-Yis

Quentin Tarantino Osem hrozných takmer nenatočil, pretože niekto zo štábu zverejnil scenár. No pre veľký ohlas sa rozhodol scenár upraviť a projekt dokončiť. Dočkáme sa teda ôsmeho filmu známeho režiséra. Pôjde o zakončenie neoficiálnej trilógie, v ktorej Tarantino vzdáva hold spaghetti westernu a vytvára alternatívnu histórii.

Film natáčali na formát Ultra Panavision 70. Ide o širokouhlý formát, stačí si pozrieť prvú ukážku. O hudbu sa postaral Ennio Morricone aj napriek tomu, že po snímke Divoký Django vyhlásil, že s Tarantinom spolupracovať nebude. Film sa dostane do našich kín v januári budúceho roka.

Sicario

video //www.youtube.com/embed/ZVKF9_-LK7o

Sicario zobrazuje vojnu s drogami na území hranice Spojených štátov a Mexika. Sleduje osudy agentky FBI, ktorú zaradia do elitnej jednotky. Sicario po španielsky znamená nájomný vrah. Film k nám príde v októbri.

Trumbo

video //www.youtube.com/embed/n0dZ_2ICpJE

V roku 1947 začal Hollywood spisovať čiernu listinu scenáristov a režisérov, ktorí boli zapletení s komunistickou stranou. Dalton Trumbo bol jedným z nich. Bol slávny a úspešný, pokiaľ sa neocitol na listine. Potom písal pod pseudonymom. Vyhral tak aj niekoľko ocenení. Napísal napríklad scenár k filmu Spartakus.

Life

video //www.youtube.com/embed/P8uwcPKjfRY

Film Life má byť o vzťahu fotografa (hrá ho Robert Pattison) a vychádzajúceho herca Jamesa Deana. Ukážka zatiaľ neprezdrádza mnoho, no meno režiséra Antona Corbijna by mohlo byť nádejným znamením.

Adam Jones

Burnt

video //www.youtube.com/embed/QsyzkkI_g14

Bradley Cooper hrá kuchára, ktorý chce mať najlepšiu reštauráciu na svete. Pôvodne to mal byť Keanu Reeves a David Fincher na režisérskej stoličke, no i bez nich vyzerá ukážka na poriadne intenzívny zážitok. Film dorazí do slovenských kín koncom októbra.

Westworld

video //www.youtube.com/embed/OM8HNuRLIBI

V roku 1973 prišiel režisér Michael Crichton s odvážnym sci-fi westernom. Bohatí Američania si mohli vyskúšať obdobu virtuálnej reality divokého západu naživo. Stanica HBO chystá na budúci rok rovnomenný seriál a podľa ukážky pôjde aj o inšpiráciu Crinchtonom.

The Quay Brothers in 35mm

video //www.youtube.com/embed/dtT3e3exJA0

Nový film Christophera Nolana (trilógia Batman, Počiatok) je krátkym dokumentom o diele bratov Quayovcov, ktorí sú tvorcami zvláštnych animovaných filmov.

Wolf Totem

video //www.youtube.com/embed/kGv7VDno3J8

Čínsko-francúzsku koprodukciu režíroval frencúzsky režisér Jean-Jacques Annaud (Meno ruže, Sedem rokov v Tibete). Film Wolf Totem rozpráva príbeh o kultúrnej revolúcii v Číne a mladom Číňanovi Chen Zhen. Vyzerá to na vizuálne veľmi pútavú snímku. Dúfajme, že dorazí aj do našich kín.

Dad's Army

video //www.youtube.com/embed/OJada0EoGlk

Britská komediálna klasika Dad’s Army z obdobia 2. svetovej vojny o domobrane z miestnych dobrovoľníkov sa dočkala filmového spracovania. V hlavných úlohách sa objavia Billy Nighy a Toby Jones.