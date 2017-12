José González: Mám vás rád, ale už nedohrám

Piešťanský festival Grape predčasne ukončili dve veľké búrky. Nikomu z desaťtisícového davu sa nič nestalo.

16. aug 2015 o 19:02 Monika Grešová

V sobotu si na piešťanskom festivale veľa interpretov vôbec nezahralo. Niektorí si na pódiu užili len pár minút.

Slnko, hudba a dobrá zábava, to sľuboval aj druhý deň na Grape. Doobedie sa krátilo jogou, jazdou na autodróme, bublinovým futbalom, surfovaním v bazéne či prehliadkou dizajnu, módy a šperkov. Dokonca sa podaril aj slovenský rekord v spoločnom jedení mliečnych raňajok. Za dlhým 140-metrovým stolom si ich doprialo päťsto ľudí.

Hádam to ešte vydrží

Po vydarenom piatku, keď zahviezdili anglické indie rockové kapely The Maccabees a Foals, charizmatická Belgičanka Selah Sue aj rocková trojica Triggerfinger, rozbehlo sobotný program dj-ské duo Emonoizboys. Stovky ľudí napriek tropickým horúčavám a nedostatku tieňa prilákalo aj farebné vystúpenie súboru SĽUK.



The Maccabees

Podvečer patril skupine Le Payaco, ktorá po desaťročnej odmlke nedávno vydala nový album. Na veľkom pódiu očarila pesničkárka Katarzia aj rock’n'rollom žijúca skupina Walter Schnitzelsson, skvelou atmosférou žili aj koncerty kapiel Fallgrapp, Billy Barman aj Lavagance.

Hádam nám počasie ešte vydrží, nádejali sa riaditelia festivalu Juraj Podmanický a Ján Trstenský. Už pred ôsmou večer sa však obloha začala výrazne zaťahovať a pribúdajúce oblaky neveštili nič dobré. Aj napriek narastajúcim obavám sa na hlavnom pódiu začalo jedno z najočakávanejších vystúpení.



Selah Sue.

Plachý folker sa nevrátil

Minimalistický folk a majstrovská hra plachého švédskeho hudobníka Josého Gonzáleza na akustickej gitare však zaznela len nakrátko. Po pol hodine už oznamoval, že pre blížiacu sa búrku musí vystúpenie prerušiť.

Organizátori usmerňovali návštevníkov do stanového mestečka, aby predišli podobným tragédiám, ako kedysi zažil festival Pohoda alebo nedávno Kluknavská púť. Dunivé hromobitie a oslepujúce blesky vyzerali hrozivo, pomerne rýchlo však ustali.

Hoci malo ísť iba o prerušenie programu, José González po búrke svoj koncert už nedokončil. „Mrzí ma zrušenie koncertu, hádam sa čoskoro zas vrátim. Mám vás rád,“ odkázal fanúšikom cez Twitter aj Instagram.



Foals.

Búrka vyhnala aj MO

Po dvoch hodinách pokračoval program koncertom dánskej speváčky MO. Tá po búrke vybehla na pódium len sporo odetá, no svojou energiou, spontánnym prejavom a moderným elektropopom publikum ihneď dostala do varu. Stihla odspievať len šesť skladieb, hnala ju z pódia ďalšia búrka, tentoraz oveľa silnejšia. Kto nestihol dobehnúť do stanu, bol v momente do nitky premočený.



Kým neprišla búrka, voda bola vyhľadávanou možnosťou osvieženia.

Festival napokon predčasne ukončili. Na sklamanie mnohých sa na rad nedostal belgický drum and bassový producent Netsky, Slovinec Gramatik, ani slovenské kapely Para a Puding pani Elvisovej. Organizátori informovali o aktuálnom dianí cez facebookovú stránku a notifikácie špeciálnej aplikácie.

Pre tých, čo chceli areál opustiť už v noci, pripravili kyvadlovú dopravu na stanicu, zabezpečili aj pitný režim. Nikomu z desaťtisícového davu sa nič nestalo, zrušené koncerty hádam fanúšikom vynahradia budúci rok.