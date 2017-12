Testovali sme letné kiná: Niektoré závisia od počasia, iné nie

Sú stále populárne a v lete nenahraditeľné. Diváci bratislavských letných kín si pomaly musia zvykať na to, že ak neprídu na premietane v dostatočnom prestihu, film neuvidia.

17. aug 2015 o 16:20 Marek Hudec, Marek Hudec, Monika Grešová

Cez leto sme v Bratislave zašli do štyroch letných kín, a keby sme mali zhodnotiť, čo sme v nich zažili, napísali by sme:

Pod pyramídou

Na terase pod budovou Slovenského rozhlasu vykvitla záhrada, volala po tom, aby sa do nej nasťahovalo umenie. A aj sa nasťahovalo. Vznikol priestor, kde každú nedeľu koncertujú mladé slovenské kapely a kde Bratislavčania môžu vidieť filmy, bez toho, že by museli zájsť do kina alebo do multiplexu.

Letné kino pod pyramídou je jedným z priestorov, ktoré v hlavnom meste spríjemnilo prázdninové mesiace. Vstup je voľný a v jeho programe sú najmä najnovšie diela z európskej kinematografie: francúzska dráma Sils Maria, švédsky film My sme najlepší, alebo populárna komédia Divoké historky, ktorá vznikla v argentínsko­španielskej koprodukcii.

Tu sa začína premietať tradične po zotmení o deviatej. Mnohí diváci však prichádzajú aj pol hodiny vopred, nech si obsadia miesto. Keďže pravdepodobnosť dažďa je vysoká, treba počítať s tým, že dvíhajúci sa vietor bude kmásať projektorom a teda aj obrazom. Organizátori sú dokonca pripravení na to, že film dopremietajú v iný deň.

Keď sa dážď ohlasuje, ale nakoniec nepríde, naplnené hľadisko odchádza vo veselej nálade.

V kine Pod pyramídou zahrajú v nedeľu večer francúzsky film Sils Maria. FOTO - OUTNOW.CH

Café Berlinka

Slovenská národná galéria

Je aj také miesto, kde sa premieta pod strechou. Je ním letné kino umiestnené pod strechou Eszterházyho paláca. Trochu tak zrádza koncept letného kina, pretože ľudia si väčšinou pod týmto pojmom predstavia projekciu pod holým nebom.

Café Berlinka skôr pripomínajú kino kaviarenské. Každý štvrtok sedia diváci okolo kaviarenských stolov, na kaviarenských stoličkách a môžu popritom piť kávu. V lete radi trávime čas vonku, na čerstvom vzduchu, preto upozorňujeme: Ak sa na dve hodiny naplní jedna miestnosť asi stovkou návštevníkov, z letného kina za dve eurá sa môže pokojne stať kino pekelné.

Na druhej strane, steny filtrujú zvuky z ulice, najmä ruch električiek a áut. Priestor dokáže navodiť komorný a zároveň pompézny dojem – vďaka vysokým klenutým oknám, kamenným pylónom a príjemnej obsluhe. Obraz, ktorý sa premieta na jednu zo stien miestnosti, bol mimoriadne čistý a ostrý, aj keď sa premietal pomerne starý film – Špinavé ulice Martina Scorseseho z roku 1973. Zasekol sa iba raz.

Berlinka premieta do konca augusta. Filmy vybral kritik Peter Konečný a zaradil medzi ne aj osvedčené klasiky Vtedy v Amerike či Hitchcockov horor Spovedám sa.

FOTO - GABRIEL KUCHTA

Kino Film Europe v Gorila.sk Urban Space

Ani tu sa celkom nenaplnil zámer pravého letného kina s hviezdnatou oblohou nad hlavou a cvrlikaním cvrčkov. Voľbu premietať radšej v kníhkupectve spojenom s kaviarňou však organizátorom nemožno zazlievať. K presunutiu projekcií z nádvoria Pisztoryho paláca sa rozhodli najmä pre sťažnosti miestnych obyvateľov, ktorým prekážal nadmerný hluk.

Priaznivci európskych filmov si v tom mohli nájsť aj isté výhody. Počas tropických večerov majú zaručenú klímu a útulné prostredie medzi regálmi plnými kníh. V cene trojeurovej vstupenky je zahrnuté espresso alebo malá limonáda s citrónom, zázvorom a mätou, čakanie na film kráti hudba v pozadí.

Premietania bývajú vždy v stredu a vo štvrtok o deviatej večer. Rozhodne však treba prísť minimálne pol hodiny pred začiatkom. Inak sa môže stať, že namiesto pohodlného čalúneného kresla sa vám ujde len tvrdá kovová stolička alebo sa dnu nedostanete vôbec. Kapacita je totiž obmedzená len na 70 miest. Práve preto oceňujeme možnosť rezervovať si vstupenku online.

Mínusom však je relatívne malé plátno, premietaný obraz je dokonca ešte o niečo menší. Sústredenie divákov ruší cingot pohárov z baru a aj čašníčka, ktorá vybavuje posledné objednávky.

FOTO - JAN LAS

Bažant Kinematograf na Magio pláži

Voľný vstup a posedenie medzi stromami na dunajskej pláži celé leto láka rekordné počty návštevníkov. Najväčšie letné kino v Bratislave má v programe kvalitné filmy, zvuk aj obraz. Premieta sa na veľkorozmerné plátno, titulky sú preto dobre viditeľné aj z väčšej vzdialenosti.

Počas premietania je otvorený stánok s popcornom, osviežiť sa dá aj v ktoromkoľvek plážovom bare. Pravidlo prísť aspoň pol hodiny pred začiatkom premietania v tomto prípade neplatí. Už o pol deviatej je väčšina miest obsadená.

Napríklad premietanie francúzskej sociálnej drámy Samba pritiahlo toľko divákov, že nestačilo ani pripravených 550 miest na sedenie. Návštevníci preto rozobrali všetky plátené aj prútené ležadlá z pláže a pomohli si aj dekami, vankúšmi a rozkladacími stoličkami. Aj tak však zostalo ešte veľa tých, ktorí celý film prestáli.

Stála scéna Bažant Kinematograf bude premietať už iba trikrát. Obchod na korze, komédiu Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol a nový český film Kobry a užovky. Istou nevýhodou bolo, že projekcie nefungovali v piatok ani v sobotu, vtedy by určite prilákali ešte viac divákov.

FOTO - MARTIN ŽILKA