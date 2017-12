Niektorí ľudia sú takí silní, že postavia psychiatrickú vedu na hlavu

Věra 68

Dvojka 20.00

V roku 1964 prišla Věra Čáslavská o zlatú olympijskú medailu na bradlách. Vymyslela si náročný obrat s pomenovaním Ultra C a ona ho v nekonečnom tichu tokijského štadióna nezvládla. Spadla. Napriek tomu to bola chvíľa, keď sa Japonci rozhodli, že práve tejto žene patrí samurajský meč. Pretože Čáslavská sa po sekunde spamätala, zrazu bola na bradlách znovu a o zabijacký prvok sa pokúsila ešte raz. A už úspešne.

Obdiv, popularita a ošiaľ davu ju sprevádzali, aj keď prišla o štyri roky neskôr na olympiádu do Mexika. Všetci vedeli, čo sa u nás doma deje, štadión Aztékov vítal československú výpravu nesmierne srdečne a najzvedavejší bol na usmievavú blondínu, čo skákala saltá a pritom si zachovala šarm aj cit. Keď sa ocitla na najvyššom stupni víťazov spolu s ruskou kolegyňou a pri sovietskej hymne sklonila hlavu, všetci pochopili, že práve zaprotestovala proti invázii a obdivne to okomentovali a zaznamenali.

Len československé médiá začali práve vtedy mlčať. Kým sa Věra Čáslavská lúčila s kariérou, so športovým životom a fanúšikmi, ktorí si ju predstavovali ako kráľovnú z rozprávky, naše úrady už rozmýšľali, ako stopy po nej zahladiť. Scenzurovali jej autobiografickú knihu Život na Olympe, scenzurovali jej budúcnosť aj šťastie. V historických záznamoch ponechali len to, koľko medailí pre Československo vybojovala a koľko z nich bolo tých najvzácnejších, olympijských.

Až keď pred dvoma rokmi nakrútila česká režisérka Olga Sommerová dokument Věra 68, až vtedy sa opatrne ukázalo, akým utrpením Čáslavská prešla. V pracovnom aj osobnom živote počas normalizácie aj po revolúcii, v divokých deväťdesiatych rokoch. Boli aj chvíle, keď ju akoby všetci opustili a žila v zúfalej šope bez okna. Že by sa rozpadal obraz hrdinky - samurajky?

Nie, rozhodne nie, proti takej úvahe by sa prví postavili Japonci. Dramatický príbeh slávnej športovkyne ešte stále ašpiruje na šťastný koniec, pretože ako vraj hovorí doktor Cyril Höschl, Věra Čáslavská postavila celú psychiatrickú vedu na hlavu. Všetky krízy zatiaľ prekonala.

„My si Věru nevážime len preto, že vyhrala stoštyridsať medailí, z toho sedem zlatých olympijských," povedala pre SME Olga Sommerová. "Jej život bol po roku 1968 bezútešný, nedostala sa k práci, ktorú by si zaslúžila. Dlho ju prehovárali, aby odvolala svoj podpis pod manifestom Dvetisíc slov. Povedala mi, že viackrát bola na hrane a uvažovala o tom, nakoniec vydržala. To dokazuje, že hrdinom sa človek nerodí, hrdinom sa človek stáva.“

Passenger

KONCERT/ Stará tržnica, Bratislava 18.00

Rozpad kapely, stovky koncertov v malých baroch po Európe aj nespočetné hodiny hrania na uliciach pre pár ľudí. Také boli dlhé, nikým nepovšimnuté začiatky hudobníka Mika Rosenberga, ktorého dnes už nik nepozná inak ako Passengera. Dlho čakal na pieseň, ktorá by ho vystrelila na výslnie, dokázala to až melancholická folková skladba Let her go. Stala sa najpredávanejšou britskou skladbou roku 2013 a jednotkou v takmer dvadsiatke európskych krajín. Spevák naživo zásadne hráva len v spoločnosti svojej gitary, pretože chce, aby ľudia vnímali najmä príbehy na pozadí jeho textov. Zvykne tiež rozprávať vtipné historky o tom, ako vznikali jeho piesne. Tú najslávnejšiu vraj napísal v zákulisí pred koncertom a trvalo mu to iba 45 minút. Na Slovensku dnes vystúpi prvýkrát, v septembri bude svoj podmanivý hlas, textársky talent aj majstrovskú hru na gitare predvádzať na turné po Amerike.

Sex pre pokročilých

DIVADLO / Štúdio L+S 19.00

Síce Jana Krausová a Karel Roden v osobnom živote nekomunikujú, divadlo spolu hrajú. V hre Sex pre pokročilých stvárňujú manželský pár, z ktorého vzťahu sa po 25 rokoch manželstva vytratila vášeň.

Kúpia si preto príručku o milostnom živote a rezervujú si miesto v hoteli. Chcú si vzťah zachovať, ale zároveň si udržať vlastnú identitu. Zostane medzi nimi láska? Dozviete sa v takmer dvojhodinovom predstavení bez prestávky.

Sex pre pokročilých napísala kanadská dramatička Michele Riml, ktorá sa, mimochodom, k manželom Henrymu a Alice vrátila ešte v pokračovaní Into The Wild, kde spolu idú na kempingový výlet.