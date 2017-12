Vo Viedni Bon Jovi, Santana i Rolling Stones

VIEDEŇ - Viedeň bude v roku 2003 dejiskom viacerých zaujímavých koncertov. V predpredaji sú už vstupenky na koncert americkej rockovej skupiny Bon Jovi, ktorá sa 28. mája predstaví v rámci Bounce Tour na Štadióne Ernsta Happela vo viedenskom Prátri.

29. jan 2003 o 12:40

V krátkom čase sa vypredali aj lístky na jediný koncert Rolling Stones v rámci Licks World Tour v Rakúsku, dejiskom ktorého bude rovnaký štadión 18. júna. O týždeň neskôr si v Prátri budú môcť priaznivci rocku vychutnať naživo Brucea Springsteena, označovaného za žijúce svedomie Ameriky.

Vypredané je vystúpenie Robbieho Williamsa 4. júla. O niečo nádejnejšie sú na tom fanúšikovia Marka Knopflera, ktorý sa so skladbami Dire Straits a sólo repertoárom predstaví vo Viedenskej mestskej hale 13. mája. Rovnaké dejisko bude mať 10. septembra koncert mexického gitaristu Carlosa Santanu a jeho rovnomennej formácie. V predposledný januárový deň zavíta do Viedne Tori Amosová, ktorej vystúpenie v Gasometri je vypredané. V nasledujúcich týždňoch ju bude nasledovať Vanessa Carltonová, Stereo Mc‘s a The Flaming Lips. (tasr)