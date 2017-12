Pharrell Williams a One Direction. Festival Apple oznámil headlinerov

Vystúpenia na festivale v Londýne budú vysielané naživo a streamované tiež na požiadanie (on-demand) na Apple Music.

18. aug 2015 o 14:22 TASR

LOS ANGELES. K hlavným ťahákom 10-dňového hudobného festivalu Apple, ktorý sa uskutoční na budúci mesiac v Londýne, patria Pharrell Williams, One Direction a Florence and the Machine. Oznámila to dnes spoločnosť Apple. Festival, ktorý sa až do vlaňajška nazýval iTunes festival, sa koná v Roundhouse, bývalom londýnskom železničnom depe premenenom na koncertnú sálu, a začína sa 19. septembra.

Vystúpenia na festivale budú vysielané naživo a streamované tiež na požiadanie (on-demand) na Apple Music. Ďalší materiál bude dostupný s aplikáciou internetového rádia Beats 1, informovala tlačová agentúra AP.

Niall Horan z One Direction povedal, že sa skupina teší na návrat do Londýna, kde bude "vystupovať pre svojich fanúšikov v Roundhouse a prostredníctvom Apple Music aj vo svete".

Osemročný festival dostal tento rok nové meno, aby podporil novú aplikáciu Apple Music. V minulosti na ňom vystupovali napríklad Adele, Lagy Gaga, Justin Timberlake a Elton John.

Program nájdete na webovej stránke festivalu.