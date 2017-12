Mnohí chceli film U.N.C.L.E nakrútiť. Ale neurobili to

Krycie meno U.N.C.L.E je výstrahou. Priveľa agentov umeniu škodí

18. aug 2015 o 15:23 Miloš Ščepka

Vo filme Krycie meno U.N.C.L.E by sme našli aspoň troch Jamesov Bondov.(Zdroj: CONTINENTAL FILM)

Hádankou na leto je: Prečo Guy Ritchie nakrútil túto bláznivú špionážnu paródiu? Vraj preto, aby ju zachránil.

Ak by nakrútili film podľa seriálu Štyria tankisti a pes, S nasadením života alebo Sedemnásť zastavení jari, možno by sme cítili niečo podobné. Niečo podobné ako Anglosasi, keď sledujú ďalší celovečerný film podľa populárneho amerického televízneho seriálu spred pol storočia.

Američan Napoleon Solo a Rus Iľja Kuriakin Hammer z filmu Krycie meno U.N.C.L.E. pre nich môžu byť niečím ako pre nás Šarik, kapitán Kloss či Otto von Stierlitz. Pretože nám na Slovensku takýto základ chýba, mnohé z filmovej novinky anglického scenáristu a režiséra Guya Ritchieho nemáme ako doceniť.

Medzinárodná spolupráca žije

Bez optiky nostalgie vidíme len ďalšiu z mnohých paródií na agentský thriller. Ritchieho svojrázny zmysel pre čierny humor ju ozvláštňuje oveľa menej ako jeho predchádzajúce projekty. Mnohé z gagov, hoci nesporne vydarené, pripomínajú skôr tvorbu bratov Zuckerovcov.

Nutná vernosť (aspoň rámcová) rovnomennému seriálu americkej televízie NBC z roku 1964 Ritchiemu príliš zviazala ruky. Namiesto jeho obľúbených bizarných típkov z londýnskeho podsvetia tu máme hneď troch Jamesov Bondov. Aby toho nebolo málo – okrem ústredného nepriateľa bojujú aj každý proti každému.

Agentom je každý. Odpočúvacie zariadenia sú všade. Vitajte v roku 1963, kde americký agent zachraňuje z východného Berlína nemeckú automechaničku Gabi.

O krásnu dcéru nezvestného nacistického konštruktéra jadrovej zbrane majú záujem aj Rusi, a tak za ňou pošlú svojho špičkového agenta so schopnosťami i vzhľadom kyborga. No ani Angličania nestoja bokom. A keď vysvitne, že krásna a zlá talianska zbohatlíčka chce terorizovať svet jadrovou bombou, musia spojiť sily.

Eleganica a krása.Takto by mal vyzerať špionážny svet. ⋌FOTO – CONTINENTAL FILM

Všetko musí byť krásne. Aj Berlín po vojne

Príbeh sa nehrá na zdravý rozum, logiku, morálku ani politiku v ňom nehľadajte. Forma valcuje obsah. Postavy chcú byť čo najbizarnejšie, takže občas hraničia s kŕčovitými karikatúrami. Obraz stavia na nadnesenej elegancii: všetko musí byť peknučké, ešte aj zdevastovaný východný Berlín. O Ríme ani nehovoriac. Zveličenie ako nosný parodický princíp réžia využíva aj v delení plátna do mnohých samostatných obrazov.

Henry Cavill a Armie Hammer v hlavných úlohách sú málo výrazní a vlastne zameniteľní. Najkrajšia a najvzrušujúcejšia široko-ďaleko je dcéra poľského otca a austrálskej matky Elizabet Debicki, ktorá si rolu veľmi, veľmi, ale naozaj veľmi zlej Victorie Vinciguerryovej navidomoči užíva.

Ak by sme chceli vidieť ďalší film o niektorej z postáv Krycie meno U.N.C.L.E., bola by to práve ona, nie agenti.

Keď Tarantino povie nie

Prečo teda Ritchie tento film vôbec nakrútil? Aby ho zachránil! Nešťastný projekt sa začal v 90. rokoch a vystriedal rad scenáristov i možných režisérov, medzi ktorými nechýbali Quentin Tarantino a Steven Soderbergh. Hrať v ňom mali George Clooney, Ryan Gosling, Channing Tatum, Alexander Skarsgaard, Ewan McGregor, Robert Pattinson, Matt Damon, Christian Bale, Michael Fassbender, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe ba i Tom Cruise.

Spomínali sa aj desiatky ženských hviezdnych mien. Ako to napokon dopadlo, môžeme vidieť v kine.

Nič proti nezáväznej letnej zábave. Guy Ritchie ju nakrútil zručne a s rutinou. Dve hodiny v kine ubehnú ako voda. Ibaže Ritchieho sme nezvykli spájať s nezáväznou letnou zábavou. Problém nastane, ak si budete chcieť o dva-tri dni na film spomenúť.