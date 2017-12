Na Hrade zaznie notoricky známy barytón

Tom Jones zaspieva staré hity, v Liptovskom Mikuláši sa predvedú hudobníci Vyšegrádskej štvorky a v Žiline budú čítať Pavel Vilikovský a Peter Juščák.

Tom Jones

KONCERT / Bratislavský hrad 20.00

Luxusné víno z oblasti neďaleko Rýna na juhovýchode Francúzska či fľaša Dom Pérignon z roku 2002 alebo 2003. Aj to si želá piť britská hviezda Tom Jones počas pobytu na Slovensku. Dnes už sedemdesiatpäťročný spevák zaspieva na Bratislavskom hrade a fanúšikovia, ktorí si mohli dovoliť vysoké ceny lístkov, sa už určite tešia na jeho notoricky známe piesne ako Sex Bomb či What´s New Pussycat.

S jeho osobou sa však v poslednom čase spájajú dve kauzy. Jonesov hit Delilah zo sedemdesiatych rokov, ktorý sa mimochodom stal aj neoficiálnou hymnou welšských fanúšikov rugby, niektorí považovali za príliš násilný, aby sa spieval počas zápasov – myslia si, že zjednodušuje krutosť voči ženám.

Spevák Delilahu potom obhajoval tým, že nejde o politické stanovisko, a odporučil oponentom, aby ju nebrali príliš doslovne. V posledných týždňoch sa zas Jones nezhodol s producentmi BBC. Tí mu neobnovili zmluvu na účinkovanie v speváckej súťaži The Voice – kde bol štyri roky porotcom. A ako dokázali reakcie na sociálnych sieťach, mnohým bude chýbať.

Napriek tomu, že najlepšie roky má zrejme za sebou (v období šesťdesiatych a sedemdesiatych), jeho júlové vystúpenie v londýnskom Greenwichi hodnotí denník Telegraph pozitívne.

Jeho barytónový hlas vraj neznel lepšie, keď spieval cover verzie od Elvisa alebo Leonarda Cohena. Podobnú šou s ohnivými plameňmi na obrazovke zrejme môžeme očakávať aj na Hrade. Dúfajme, že Tom Jones príde v plnom zdraví, veď dva z európskych koncertov musel zrušiť pre zápal dýchacích ciest.

Stretnúť ho chce aj filmár Peter Hledík, pripravuje totiž film o fotografovi Dežovi Hoffmanovi. Verí, že si naňho Jones bude pamätať.

FOTO - mikulas.sk

Mosty – Gesharim 2015

KONCERT/ Synagóga, Liptovský Mikuláš 19.30

Tradičné hudobné podujatie spája stredoeurópsky kultúrny priestor od roku 1991. Už od začiatku sa snaží, aby spoločné vystúpenia významných umelcov Visegrádskej štvorky boli viac než len príjemným hudobným zážitkom. Jeho filozofiou je stavať mosty nielen medzi hudobníkmi, posolstvo vzájomného porozumenia sa má práve prostredníctvom spoločného koncertu preniesť medzi všetkých ľudí, štáty či vierovyznania.

Neopakovateľný hudobný projekt aj tento rok zaznie v osobitom priestore starej židovskej synagógy v centre Liptovského Mikuláša. Od nedele skúšali spoločný repertoár hudobníci slovenského tria Longital aj českého projektu Eturnity.

Ten založila speváčka a bassgitaristka Eva Turnová, ktorá pôsobila aj v legendárnej skupine The Plastic People of The Universe. Ku skupinám sa pridal aj poľský skladateľ, gitarista a producent Wojciech Waglewski a líder maďarskej skupiny Eklektric, skladateľ a trubkár Barabás Lőrinc.

Peter Juščák, FOTO - SME - Gabriel Kuchta

Literárny večer s Pavlom Vilikovským a Petrom Juščákom

Autorské čítanie, koncert/ Stanica Žilina-Záriečie, Žilina 20.00

V kultúrnom uzle stredného Slovenska sa dnes bude veľa čítať. Nahlas a nielen tak hocičo. Nadšenci literatúry si budú môcť vychutnať úryvky dvoch z desiatich kníh, ktoré medzi sebou súperia o cenu Anasoft litera.

Svoju knihu Letmý sneh predstaví Pavel Vilikovský, prvý slovenský spisovateľ, ktorý prestížne literárne ocenenie získal v minulosti už dvakrát. Jej dej azda netreba príliš urputne hľadať, kniha je výnimočná najmä svojou štruktúrou, hĺbkou úvah a hrou so slovami.

Peter Juščák svojím románom ...a nezabudni na labute zachádza do úplne iného sveta, povojnového tábora na Ďalekom východe. Na autorskom čítaní zaznejú okrem ukážky z knihy aj fakty o Sovietskom zväze, o akých sa vraj donedávna len šuškalo.

Tretiu dimenziu večera, tento raz skôr elektronickú, ponúkne po skončení čítania koncert Ľuba Burgra a Pjoniho, ktorí zahrajú piesne legendárnej kapely Ali Ibn Rachid.