Spielbergova pocta

29. jan 2003 o 8:45

Oscarový režisér Steven Spielberg neuspel, keď chcel nakrútiť jeden diel Jamesa Bonda. To ho neodradilo od myšlienky vzdať mu hold v inej snímke: v najnovšom filme Catch Me If You Can rozpráva príbeh mladíka, ktorý stihol byť všetkým, čím chcel. „Mohol byť doktorom, právnikom, a keď chcel zapôsobiť na dievčatá, zahral sa aj na akéhosi agenta 007," povedal Spielberg na tlačovej konferencii v Londýne. „Toto bola moja pocta Bondovi." Povedal, že pred tridsiatimi rokmi sa uchádzal o réžiu bondovky, ale producent Cubby Broccoli si myslel, že na to ešte nie je pripravený. „O desať rokov neskôr som vytvoril hrdinu - rivala Indianu Jonesa. To bola moja odplata." (reuters)