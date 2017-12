Nick Cave: Dobre rozumiem smútku

29. jan 2003 o 9:40

FOTO – MUTE

Austrálsko-britský spevák a skladateľ práve vydal album Nocturama, ktorý prichádza z miest mimo času a priestoruSvet sa mení každým okamihom, ale austrálsko-britský spevák, skladateľ a spisovateľ Nick Cave (1957) je verný tomu, čo si predsavzal pred dvadsiatimi rokmi. Jeho najnovší album Nocturama prichádza z miest mimo času a priestoru, kde sa kríži smútok s láskou, Nový a Starý zákon alebo poézia s gýčom a humorom.

Ale jedna zmena je badateľná: utíšil sa. Jeho drogové obdobie je vraj preč. Vstáva o šiestej ráno, je pyšný na pravidelný režim a na novinke, ako aj na jeho posledných albumoch (napríklad The Boatmans Call) cítiť, že spevákova duša sa konečne upokojila. Povestný zádušný smútok zostáva. „Som rád, že sa môžem cítiť skľúčene. Veľmi dobre rozumiem smútku,“ povedal pre magazín Mojo.

Atmosféra sa nemení

Speváci často tvrdia, že na koncertoch rozdávajú radosť. Nick Cave je však na pódiu v tranze - v rýchlych nadupaných kúskoch naštvaný, v krásnych baladách zmierený s osudom. Ale neberte ho príliš vážne!

Na novinke spieva o mŕtvom mužovi, ktorý leží v posteli, ale v rozhovore pripomína, že je to vtipná a milá pieseň. Koncerty so skupinou Bad Seeds sú vystúpeniami človeka, ktorý hrá temné divadelné predstavenie, operetu z medzivojnového obdobia s mierne ironickým nádychom - ako keby Elvis navštevoval hodiny poézie.

Nocturama, dvanásty album s Bad Seeds, by mohla vyjsť v roku 1990 a nikto by si nevšimol, že tu niečo nesedí. Atmosféra pesničiek sa nemení: stále tápe v šere, akoby bez nádeje na svetlo na konci tunela. Všetko, pochopiteľne, za sprievodu úspornej hudby skupiny, ktorá vznikla v roku 1983 na troskách Cavových punkových The Birthday Party. V Bad Seeds dodnes pôsobí pravá a ľavá Cavova ruka - Nemec Blixa Bargeld, líder Einstürzende Neubauten, a multiinštrumentalista Mick Harvey.

Základ albumu vznikol ešte v marci 2002 v Melbourne, keď si skupina našla počas austrálskeho turné týždeň voľného času. Na rozdiel od predposledného No More Shall We Part dal Nick Cave hudobníkom viac voľnosti. „Na tomto albume je viac priestoru na hranie. Bolo to ako kedysi, keď čas plynul okolo nás rýchlejšie,“ hovorí o novinke jej autor, ktorý miluje Boba Dylana, Van Morrisona alebo Johnnyho Casha.

Skúmanie zlých duší

Z punkového zurvalca, čo sa spoliehal na svoju živočíšnosť, sa stal časom zrelý pesničkár či skôr šansonier. Médiá ho prirovnávali k Jimovi Morrisonovi, ale jeho hudbe skôr sedí veta z encyklopédie The Rough Guide: „Je to, ako keď sa Morricone stretne s Dostojevským!“

Nocturama je kompletnou panorámou jeho sveta s baladami a vykričanými, hymnickými skladbami. V pomalých skladbách dominuje piano a v pozadí čitateľná viola (He Wants You, Wonderful Life), v rýchlych ukričaný hammond a agresívne gitary (pätnásťminútová Babe, Im On Fire).

Písanie piesní je preňho pochopením seba samého: „Je to jediný spôsob, ako skutočne porozumieť tomu, čo cítim a čo si myslím.“ Skúmanie zlých duší - opilcov, prostitútok, dílerov, vrahov, ktorí väčšinou doplatia na svoje činy, pokračuje aj na Nocturame. Názov albumu vraj pomenúva miesto, kde žije nočná zver. Do Cavovej tmavej krajiny ťažko zasvieti lúč denného svetla. PETER BÁLIK

Vo dvojici sa nám spieva lepšie

Takmer všetky najznámejšie piesne naspieval Nick Cave v duetách.

Bring It On (2003) - prvý singel z aktuálnej Nocturamy, kde sa k nemu pridá spevák Chris Bailey z legendárnej austrálskej punkovej skupiny The Saints.

Weeping Song (1990) - v baladickej piesni z roku 1990 autora sprevádza jeho „parťák“ Blixa Bargeld.

Where The Wild Roses Grow (1996) - Cave napísal pre Kylie viac pesničiek, ale na Murder Ballads z roku 1996 sa dostal iba tento duet. Nomináciu MTV za duet Cave odmietol.

Henry Lee (1996) - neprávom zabúdané spoločné vyznanie lásky Cava a P. J. Harvey v tradičnej piesni z vražedných balád. Murder Ballads sa stali jeho najúspešnejšími nahrávkami, a to pôvodne vznikali ako bočný projekt, pretože „vybrané piesne boli príliš dlhé a príliš divné, aby sa dostali na normálny album“.

I‘m So Lonesome I Could Cry (2002) - Austrálčan sa naposledy objavil na novom albume svojho hrdinu Johnnyho Casha The Man Comes Around, kde si s legendou zaspieval tento starý country hit.

What A Wonderful World (1992) - klasika Lousia Armstronga v podaní opileckej dvojice - Cave a bezzubý Ír Shane MacGowan. (peb)