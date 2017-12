Zuzana Jurigová Kapráliková: Bednárik mi kázal schudnúť

Odmalička bola členkou detskej dramatickej družiny v rozhlase. Dnes ju sama vedie a okrem redaktorskej práce na rozhlasových reláciách pre deti a mládež sa venuje dabingu.

Dokáže dnes rozhlas konkurovať u detí tabletom a počítačom?

Je to jedna z možností, ako im pomôcť v rozvíjaní predstavivosti. O to viac, že málo čítajú. Pozorujem to na deťoch, s ktorými pracujem v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Ak im rodičia čítali rozprávky, alebo ich počúvali v rádiu, či z CD, dokážu lepšie pretlmočiť text. Vidia pred sebou živý obraz, predstavujú si dej. Deti, ktoré o to boli ukrátené, prečítajú písmenká, ale často ani nevedia povedať, čo čítali.

Dnes už deti asi viac scrolujú myšou, než listujú v knižkách.

Aj cez počítač sa dá počúvať rádio. Internetové Rádio Junior bude mať piate výročie. Celý deň tam bežia relácie pre deti aj detské rozhlasové hry, rozprávky, pesničky.

Akú reláciu by ste im odporučili?

Spomeniem rozprávky Dobrú noc, deti, reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy alebo Panpulóni – to je pravidelná relácia Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Deti v nej čítajú básničky a prózu slovenských autorov.

A tiež relácia Ako sa robí veda pre premýšľavé deti. Mojou srdcovkou je pôvodný rozhlasový seriál pre deti Život v príbehu. Desaťročné dvojičky u babky cez prázdniny objavia na povale denník starého otca, dedinského učiteľa, a vďaka nemu sa dozvedajú o príbehu lásky starých rodičov, o tom, ako bol kedysi život úzko spätý s kolobehom roka, s tradíciami a so zvykmi.

Každá z ôsmich častí seriálu je o nejakej obyčaji. Vynášanie Moreny, Šibačka, Stavanie májov, Letný slnovrat, Dožinky a Zmok, Dušičky, Strídžie dni, Vianočné sviatky. Je to hraný príbeh a účinkujú v ňom aj deti z dramatickej družiny. Máme na to peknú reakciu i od učiteľov.



A asi to baví aj deti v dramatickej družine. Berú to vážnejšie, keď to ide aj do vysielania?

Keď som bola členkou dramatickej družiny, nahrávali sme veľa pre deti aj pre dospelých. Po revolúcii sa v rozhlase pre nedostatok financií robilo čoraz menej. My sme našťastie priestor s deťmi na vlastnú reláciu dostali, a tak môžeme tvoriť.

Decká sa veľa naučia. Hodiny mávame v štúdiu so zvukárom. Deti sú pri mikrofóne, zbierajú skúsenosti, učia sa všetko potrebné, od základov – ako dýchanie, artikulácia, nešuchotanie papiermi, neskákať si do reči, počúvať sa navzájom a čítať s vlastným názorom. A pripravujú sa aj na nahrávky iných relácií s profesionálnymi hercami i režisérmi.

Keď sa človek pozrie do programu rozhlasu, zdá sa, že sa toho robí pomerne veľa.

Vďaka dobrej vôli tvorcov je to skutočne ešte tak. Pretože vyrobiť kvalitnú reláciu, keď máte rozpočet tristo eur na všetkých vrátane autora a hercov, nie je jednoduché. Honorár pätnásť eur je naozaj symbolický, no takmer každý herec príde do rozhlasu rád, lebo sa nahrávajú kvalitné umelecké relácie a vidia v tom zmysel.

V reláciách stále účinkujete aj herecky?

V Literárnej revue Dada Nagya čítame s ďalšími hercami ukážky z kníh – to je jedna z mojich srdcoviek. Obľúbená a veľmi počúvaná je aj relácia pre deti Bola raz jedna povesť.

Autori chodia na miesta, ku ktorým sa povesť viaže, navštívia tiež deti v škole, zhovárajú sa o téme s odborníkmi, je s tým spojená i súťaž. Celé je to aj vtipné, uletené a dramatické. Človek sa veľa dozvie a má chuť vybrať sa na tie miesta Slovenska, o ktorých práve počul. V takýchto chvíľach som šťastná, že som aj herečka.



A ako sa z vás stala rozhlasová redaktorka?

Spolu s Robom Rothom a Ivanom Šandorom sme trávili v rozhlase detstvo. Chodievali sme na sústredenia, stále sme čosi nahrávali, ale keď sa nás v škole pýtali, čím chceme byť, ja som sa s rozpakmi spýtala otca, čo mám povedať, pretože som nechcela povedať herečka.

Otec mi poradil, že môžem povedať rozhlasová redaktorka. Tak som to povedala, hoci som nevedela celkom presne, čo to znamená. Keď som potom pred rokmi dostala ponuku z rozhlasu, s úsmevom som si na tú príhodu spomenula.