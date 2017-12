Millennium pokračuje. Či sa to niekomu páči alebo nie

Za pokračovanie slávnej trilógie môže aj to, že Stieg Larsson dostával anonymy, v ktorých mu hrozili smrťou

20. aug 2015 o 17:28 Kristína Kúdelová

Stieg Larsson nežije, ale jeho literárne postavy áno. Práve vychádza nový príbeh novinára Mikaela Blomkvista a hackerky Lisbeth Salanderovej, napriek niekoľkým protestom.

Lisbeth Salander a Mikael Blomkvist vo filmovej verzii Davida Finchera. FOTO - OUTNOW

Písal články, písal komentáre, písal aj knihy. Len svoj testament nenapísal. Urobil Stieg Larsson chybu? Nevieme, táto otázka nebude mať nikdy jednoznačnú odpoveď.

O niekoľko dní vyjde štvrtý diel knižnej série Millennium. To znamená, že žiarivý príklad úspechu severskej detektívky je späť, že novinár Mikael Blomkvist a hackerka Lisbeth Salanderová pokračujú v práci, stále trochu nelegálnej, nebezpečnej, ale prospešnej a vzrušujúcej. Novú knihu si iste pobežia kúpiť aj nejakí producenti a čoskoro sa budú hlásiť o jej filmové práva. Respektíve, už ich asi aj majú.

„Časopis Millennium má nových vlastníkov a znechutený Mikael zvažuje odchod, pretože zasahujú do jeho obsahu. Opäť však objaví niečo, čo by mohlo viesť k veľkému investigatívnemu článku a čo by Millenniu vrátilo úroveň,“ načrtáva novú zápletku Mária Lešková z Ikaru.

Tentoraz však samotná zápletka nie je až taká zaujímavá. Teraz je zaujímavé, že nová kniha má aj nového autora, že už ju nenapísal Stieg Larsson.

Do osudu knihy vstúpili fašisti

Larsson zomrel v roku 2004 ešte skôr, ako sa z jeho troch rukopisov stali vo svete hity. Manažérmi jeho diela sa stali jeho otec a syn a oni tiež rozhodli o tom, že Millennium môže pokračovať aj bez neho, s rovnakými postavami, atmosférou, myšlienkou.