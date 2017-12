Keď (sa) bratia hrajú alebo Sága rodu Jánoškovcov

Janoska Ensemble vie spojiť Montiho čardáš s Najkrajším kútom v šírom svete, ba aj získať zmluvu s prestížnou spoločnosťou

20. aug 2015 o 19:05 Zuzana Uličianska

Janoska Ensemble vie spojiť Montiho čardáš s Najkrajším kútom v šírom svete, či Niccolu Paganiniho s Michaelom Jacksonom, postaviť ľudí na nohy už v polovici koncertu aj získať exkluzívnu zmluvu s prestížnou spoločnosťou.

V publiku sedelo niekoľko hudobných agentov. Čakali, čo sa stane. Koncert bol iba v polovičke, keď došlo na standing ovation. Po prvom prišlo ďalšie a ďalšie. Celý koncert znel skôr ako prídavok. A to všetko v takmer štyridsaťstupňovej horúčave, ktorú nezmiernil ani priestor Starej tržnice.



Počas ich koncertu v bratislavskej Starej Tržnici to v publiku vrelo. Foto: Zdenko Hanout



„Bolo veľmi teplo, ale energia bola úžasná. Navyše sme hrali doma, tam, kde sme sa skoro všetci narodili. Vyrastali sme na Klobučníckej ulici, takže sme z okien videli na Starú tržnicu,“ rozprávajú jeden cez druhého Jánoškovci, hudobnícky klan, ktorý dnes patrí do portfólia najznámejšej hudobnej spoločnosti. Ich bratislavské vystúpenie na festivale Viva musica! zachytávala prestížna spoločnosť Deutsche Grammophon. Záznam z neho by mal vyjsť vo februári spolu s CD, ktoré začnú Jánoškovci nahrávať už v týchto dňoch v Lisztzentre v Raidingu. Ako sa muzikanti zo Slovenska dostali tak vysoko?

Hovoria, že agenti chodia na koncerty inkognito. „Ako sme neskôr zistili, aj do Bratislavy za nami prišli asi štyria či piati ďalší manažéri z Grécka a zo Švédska, kde plánujeme koncerty. Dlhšie nás takto sledovali aj z Deutsche Grammophon, ale stále otáľali. Z ničoho nič ma potom skontaktovali. Povedali, že chcú, aby sme vydávali pod ich značkou. Dostali sme aj iné ponuky, napríklad aj od Sony Music, ale tam nám ponúkli exkluzívne zmluvy na päť produkcií,“ opisuje František.



František Jánoška Foto: Zdenko Hanout



„V klasickom svete je to ešte stále najprestížnejšia značka. Ak máte na CD ich žltú nálepku, pre znalcov hudby je to číslo jeden,“ opisuje Ondrej.

Kto je kto v kapele

Janoska Ensemble kombinuje klasickú hudbu s džezom, tradičnú rómsku hudbu s popom. Ľudia sa ich často pýtajú, ako to dokážu všetko spojiť. „My sa nad tým ani veľmi nezamýšľame. Keď na skúške príde nejaký geniálny nápad, vložíme ho do hry. Je to naša špecialita, spájať hudobné žánre. Všetko ide zo srdca,“ hovoria.

Roman improvizuje, Ondrej je na klasiku, František na klavíri sprevádzal aj hviezdy, ako je Anna Netrebko, a všetci sa dopĺňajú. „Sme už piata či šiesta generácia hudobníkov,“ opisuje ságu Jánoškovcov najmladší z bratov Roman. Sám patrí medzi špičkových džezových huslistov.



Roman Jánoška. Foto: Zdenko Hanout



Rodinnú kapelu sprevádza občas svojím spevom aj najstarší brat Árpád. „Nemáme šéfa, každý má v kapele svoje miesto,“ dodáva. Jedným dychom však priznáva, že František má o úlohu viac, keďže pre ich rodinný ansámbel robí aranžmány.