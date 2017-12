Ako to vyzeralo, keď pred sto rokmi oberali hrozno

Text: Alena Štifilová

Vinohradnícke mestá a obce sa na niekoľko dní vyprázdnili a všetci sa presunuli do viníc a pivničných domčekov. Tak vyzeral kedysi koniec leta a začiatok jesene vo vinohradníckych oblastiach Slovenska.

„Na oberačku sa pozývala široká rodina, priatelia, milenky tajné aj verejné a, samozrejme, aj robotníci, ktorí vo vinici pracovali počas roka. Ich úlohou bolo nosenie putní,“ spomína 94-ročný Ernest Alt, bývalý lekárnik, ktorý pre Štátny archív v Leviciach spísal v roku 2012 svoje spomienky.

Dodnes má výbornú pamäť a živo opisuje ťažkú prácu vo viniciach. „Práca vo vinici, to nebola len oberačka. Vinici sa venovala celá rodina po celý rok. Na namáhavé činnosti ako okopávanie si však najímali robotníkov. Ich plat v časoch prvej republiky bol 19 korún a liter vína, pracovali od rána od šiestej do západu slnka.“

Vinice ožili, mládež sa zabávala

Prípravy na oberačky sa začínali týždeň až dva pred zberom. Na umývanie sudov a náradia sa spotrebovalo množstvo vriacej vody, zohrievala sa na ohni zo suchého prútia, ktoré zostalo po jarnom strihu. Vo viniciach to ožilo, mládež sa popri práci zabávala, preskakovala ohniská, spievala, starší mládenci odstreľovali delobuchy. „Mažiar sme do štvrtiny naplnili pušným prachom, potom hlinou, dobre zatlačili a po zapálení knôtika nastal výbuch,“ spomína Ernest Alt.

Gazdiné niekoľko dní vopred varili, piekli a balili, gazdovia a hájnik v noci chodili na stráž do viníc, aby zabránili krádežiam hrozna.

Prípitok na dobrú úrodu

„Začiatok oberačky vyhlasovalo mesto Levice bubnovaním. Bubeníkom bol jeden z mestských policajtov,“ hovorí Ernest Alt. Mesto sa vyprázdnilo, okolo ôsmej ráno sa zaplnili pivničné domčeky, nasledoval prípitok na dobrú úrodu a oberačka sa začala. Deti roznášali zberačom pagáčiky alebo zbierali popadané bobuľky, medzi radmi viniča stál každý, kto mal ako-tak zdravé nohy. V pivničných domčekoch sa mlelo a lisovalo, mušt sa prenášal do pivníc.

Oberanie hrozna trvalo niekoľko dní, pracovalo sa od rána do večera, po zotmení sa spievalo a tancovalo pri cigánskej muzike, neraz až do úsvitu. „Na toto veľké mulatovanie prichádzali aj muzikanti z ďalekého okolia,“ spomína Ernest Alt. Ukončenie oberačky a množstvo vyrobeného vína sa muselo hlásiť finančnej správe. Predaj vína bol povolený dvakrát do roka na jeden mesiac. Gazda vtedy vyvesil nad bránu litrovú fľašu s nápisom Víno na predaj – Bor eladó. Samozrejme, predávalo sa aj na čierno.

Lepšia úroda ako vlani

Na Slovensku je vinárska produkcia sústredená v šiestich vinohradníckych oblastiach od východu po západ, lemujúc južnú hranicu s Maďarskom. Plošne najrozsiahlejšia je Malokarpatská oblasť na západe, najznámejší je zasa Tokaj na východe. „Dnes sa začína oberačka v Modre,“ hovorí Artúr Soldán z facebookovej komunity Stará Modra. „Vo vinohradníckom hone Noviny, kde je hlinitá pôda, oberáme Iršaj Oliver. Je to muštová odroda pôvodom z Maďarska, aromatická, skorá, zberá sa už koncom augusta. Je vhodná na výrobu burčiaka, ktorý je z Iršaju krásny, voňavý s jemným nádychom kyseliniek.“