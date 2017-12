Dcéra Deppa a Paradis vystúpila z tieňa

Šestnásťročnej dcére Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis stačilo vyrásť, aby sa stala celebritou svetového rozmeru.

23. aug 2015 o 10:01 Alena Štifilová

Dodnes neposkytla žiaden rozhovor, napriek tomu je posledné mesiace stredobodom pozornosti svetových médií. Záujem širokej verejnosti vzbudila dokonca ešte skôr, ako sa stala múzou módneho návrhára Karla Lagerfelda.

Stačilo, aby si Lily-Rose Depp vytvorila konto na Instagrame a odvtedy jej súkromný život sledujú okrem novinárov aj tisíce fanúšikov. Presnejšie 152-tisíc odberateľov.

Nenájdete tam nič výnimočné. Selfie portréty, fotografie, ako pije starbucks nápoje, nakupuje, stretáva sa s priateľmi. Typické konto šestnásťročného dievčaťa. O skutočnej Lily-Rose, jej názoroch a postojoch, verejnosť nevie takmer nič, s novinármi sa osobne ešte nerozprávala.

Ak hovoríme o kariére v šoubiznise, hovoríme o mesiacoch a dňoch. Napriek tomu je závratná. S herectvom začína opatrne, vlani v septembri prišiel do kín film Tusk, kde si zahrala malú úlohu dievčaťa na recepcii. Tento rok nakrútila pokračovanie Yoga Hosers, ale ešte nemalo premiéru.

Do sveta modelingu vstúpila vo veľkom štýle. V apríli tohto roku nafotila reklamné fotografie pre málo známy magazín Oyster, vďaka čomu si ju všimol módny guru Karl Lagerfeld a začiatkom júla už predvádzala jeho modely na prehliadke haute couture pre sezónu jeseň/zima 2015.

„Je úžasná,“ vyhlásil o nej. „Je to mladé dievča novej generácie s kvalitami skutočnej hviezdy. Teší ho, že pokračuje v šľapajach svojej matky Vanessy Paradis, ktorá ako osemnásťročná v roku 1991 nafotila svoju prvú reklamu na parfum Chanel a stala sa jeho dlhoročnou múzou a tvárou značky Chanel. A tiež synonymom francúzskeho šarmu.



S matkou Vanessou Paradis na módnej prehliadke Chanel v New Yorku.

Obdivuje ju rovnako ako kedysi Vanessu Paradis

Novinári si Lily-Rose všimli už pred viac ako rokom, keď prišla s Vanessou Paradis ako diváčka na módnu prehliadku. Upozorňovali, že nevyzerajú ako matka s dcérou, ale ako sestry a Lily-Rose opisovali ako éterickú krásku, chudulinkú, s veľkými očami a smutným pohľadom.

Niekomu pripomínala Vanessu Paradis, keď ako štrnásťročná prerazila s piesňou Joe Le Taxi, iným mladučkú Natalie Portmanovú.

Nikoho neprekvapilo, keď si ju krátko po prehliadke Karl Lagerfeld vybral aj za tvár kampane luxusných okuliarov Chanel. Tvrdil, že na fotografiách, ktorých je sám autorom, vyzerá ako porcelánová bábiky zo sveta plného nežnosti a ženskosti.

„Keby som ich tak mohol ochrániť pred svetom šoubiznisu,“ posťažoval sa ešte vlani Johnny Depp a na mysli mal obe svoje deti, vtedy 15-ročnú Lily-Rose a 12-ročného Jacka.

„Nebude to pre ne ľahké. Už len preto, kto sú ich rodičia, pre očakávania, ktoré ich budú sprevádzať a neustálu pozornosť médií, ktorej budú vystavení, ale deti robia svoje vlastné rozhodnutia. Ak je toto to, čo chcú robiť, tak to nezmením,“ dodal v rozhovore pre Philippine Daily Inquirer a narážal pravdepodobne aj na fakt, že Lily-Rose si zriadila konto na Instagrame.