Kusturica ide do volieb

Režisér filmu Underground si vyhliadol miesto, kde by chcel byť starostom.

23. aug 2015 o 17:19 Kristína Kúdelová





Emir Kusturica vo filme Farewell. FOTO - OUTNOW

Najbližší program Emira Kusturicu? Nová premiéra v kine to asi nebude. Srbský režisér teraz myslí na to, že by sa rád stal starostom mesta Trebinje na juhu Bosny a Hercegoviny.

Kusturica už prešiel celý svet, študoval v Prahe a istý čas žil napríklad v Paríži, v poslednom čase sa však vracia domov na Balkán.

V Srbskom meste Drvengrad najprv založil festival Kustendorff pre nezávislých tvorcov, preslávený tým, že sa tam v jeho začiatkoch pochovával Bruce Willis. A teraz sa chystá „kultúrne, spirituálne aj ekonomicky zveľadiť“ ďalší región, povedal v bosnianskej Alternatívnej televízii. Trebinje leží v srbskej autonómnej časti Bosny a Hercegoviny, žije v ňom asi 25 000 obyvateľov a je len niekoľo minút vzdialené od mora. Kusturica si myslí, že ho turisticky povznesie, ak tam bude konečne aj letisko.

V kinách bol režisér slávneho Undergroundu naposledy v roku 2008. Vtedy nakrútil dokument Maradona by Kusturica. Dlhé hodiny čakal v krčmách pri pive na futbalistu, ktorý dal gól „božukou“, a keď sa zjavil, spolu rozoberali vzťahy medzi Argentínou a Veľkou Britániou. Nikdy predtým nebol Kusturica taký otvorene politický.

Komunálne voľby v Bosne a Hercegovine budú na budúci rok a on ešte nevie, ktorá strana ho zapíše na kandidátku. V politike chce začať ako nezávislý.