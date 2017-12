Imigranti. Tí, čo zachránili film

V krajinách, ktoré nás už v myslení, skúsenostiach aj filmovou históriou predbehli, sa téma imigrantov objavuje pravidelne. Prečítajte si o tých najzaujímavejších.

24. aug 2015 o 8:56 Kristína Kúdelová

Anita hovorí, že nakupovať na kredit je bohovské. Bernando jej odpovedá, že keď sa v obchode pozrú na neho, hneď mu naúčtujú dvojnásobok. Rosalia je nadšená, že má vlastnú pračku, Indio sa jej pýta, čo také si v nej môže prať. A keď dievčatá kričia, aké skvelé je v Amerike byť, chlapci skepticky dodávajú, že to najprv musíš byť biely, alebo sa vedieť biť.

Takto sa to spieva vo West Side Story, legendárnom filme o imigrácii. Mnohí teraz možno zaprotestujú a povedia, že West Side Story, to je predsa jasná lovestory, akurát ozvláštnená nenávistným súbojom medzi dvoma mestskými gangmi, tryskáčmi a žralokmi. A vlastne by mali pravdu.

Tento nepostrehnuteľný optický klam mohol vzniknúť vďaka tomu, že keď v roku 1961 Jerome Robbins a Robert Wise svoj film chystali, téma imigrácie už v USA nebola žiadna novinka. Bola neodpárateľnou súčasťou životov, na nej Američania vyrástli, pri nej sa formovali a vďaka nej zistili, že svet je bohatší, komplexnejší, krajší aj nebezpečnejší, a vďaka nej aj vytvorili množstvo veľkých umeleckých diel.

„Prečo sa tak nenávidíte?“ krútil hlavou starý newyorský predavač z West Side, keď videl, ako sa jeho mladí susedia išli pozabíjať. A skúšal ich presvedčiť, že v živote ide predsa o niečo celkom iné ako o kus fleku na sídlisku.

O päťdesiatpäť rokov neskôr, teda teraz, sa u nás robil prieskum, aké problémy ľudí najviac trápia. Na druhom mieste sa umiestnila imigrácia. Hm. To aby sme začali byť nedočkaví, aké skvelé slovenské filmy o tom vzniknú. Keďže však tušíme, že v našich kinách tak skoro nebudú, pripájame zopár príkladov z krajín, ktoré nás už v myslení, skúsenostiach aj filmovou históriou predbehli.

Amerika, Amerika (1963)

réžia: Elia Kazan

Keby ste sa spýtali legendárneho Martina Scorseseho, kto ho najviac naučil, povedal by: Elia Kazan. Režisér, ktorý už v prvej polovici minulého storočia začal formovať tvár modernej americkej kinematografie a objavil pre ňu Marlona Branda (Električka zvaná túžba) aj Jamesa Deana (Na východ od raja).

Medzi jeho najúspešnejšie filmy patrí Amerika, Amerika o mladom chlapcovi, ktorý utiekol z Turecka, pretože sa tam ako grécka menšina cítil ohrozený. Rodičia si mysleli, že pôjde len do Istanbulu, on však túžil po krajine, kde môže každý začať odznova...

Kazan pritom čerpal z vlastného života. Sám sa do Ameriky prisťahoval a keď chystal tento film, v hlave mal svojho strýka. Ten z domu vycestoval na somárovi a na ňom mal prehodené vrece so všetkými rodinnými úsporami. Minul ich skôr, ako stihol vyjsť z Turecka.

Zjazvená tvár (1983)

réžia: Brian De Palma

Myslíte si, že boli Kubánci šťastní, keď prišiel do kín film s jednou z najpamätnejších úloh, akú kedy Al Pacino mal? Tony Montana zosobňoval premrštené ambície kubánskych imigrantov, ktorí boli ochotní vybrať sa cestou brutálneho násilia a nelegálneho obchodovania s drogami, aby dosiahli vysoké spoločenské postavenie. Samozrejme, že Kubu taký príbeh dráždil.

Lenže americkí filmári boli vtedy už dostatočne odvážni na to, aby opustili romantický idealizmus a začali byť realisti, a aj americká spoločnosť bola dosť zrelá na to, aby provokujúcu filmovú hru dokázala odčítať objektívne.

Zelená karta (1990)

réžia: Peter Weir

Aký krém používa vaša manželka? Akého skladateľa má najradšej? Na aké potraviny je alergická? Hrdinovia romantickej komédie Zelená karta uzavreli manželstvo zo zištných dôvodov. Ona, Američanka, sa chcela dostať k vysnívanej terase, on, Francúz, potreboval povolenie k pobytu.

Imigračným úradom boli, samozrejme, podozriví, preto museli prejsť vypočúvaním, ktoré testovalo ich vzťah. Kto z divákov im vtedy nedržal palce, aby sa im podarilo zaklamať? Kto sa vtedy pohoršoval nad tým, že robia čosi ilegálne? Mali naše sympatie, pretože boli bieli, šarmantní, duchaplní?

Tajomstvo chémie tohto filmu najviac pozná jeho režisér Peter Weir, ktorý za prácou v USA prišiel z rodnej Austrálie.

Nenávisť (1995)

réžia: Matthiew Kassovitz

Táto dráma je príkladom, keď sa film nezačína a nekončí v prítmí kinosál. Režisér Matthieu Kassowitz aj Vincent Cassel, ktorý hrá hlavnú úlohu, sa vďaka nemu stali rešpektovanými osobnosťami francúzskeho spoločenského života. Prečo? Pretože nikto pred nimi, a ani po nich, nenakrútil taký obnažujúci obraz večného konfliktu medzi policajtmi a potomkami prisťahovalcov z predmestí, ktoré sú nabité etnickým napätím.

Vtedajší francúzsky premiér Alain Juppé zorganizoval premietanie filmu v sídle vlády a všetci ministri mali účasť povinnú. Niežeby to niekam viedlo. Ale oči politika videli správne: bol to film, ktorý sa vo Francúzsku stal čoskoro kultový.

Welcome (2009)

réžia: Philippe Lioret

„Utečenci z Iraku, Iránu či Afganistanu sa dnes u nás môžu cítiť podobne ako Židia v roku 1943,“ hovoril francúzsky režisér Philippe Lioret, keď bol s filmom Welcome na festivale v Karlových Varoch. Rozpráva v ňom o plaveckom trénerovi, ktorý si všimne, že jeho tréningy tajne pozoruje mladý iracký imigrant.

Najprv si myslí, že sa len potrebuje osprchovať a umyť, neskôr pochopí, že chce preplávať La Manche, aby sa v Británii stretol so svojou láskou. Francúzski politici neboli šťastní, že Lioret s týmto filmom obieha svetové festivaly, pretože odrážal nové zákony: Francúzi boli povinní nahlasovať polícii aj svojho suseda, ak videli, že pomáha imigrantom v nelegálnej činnosti.

Film mal úspech aj vďaka populárnemu Vincentovi Lindonovi v hlavnej úlohe. Strihala ho česká režisérka Andrea Sedláčková, ktorá do Paríža emigrovala tesne pred revolúciou.

Amador (2010)

réžia: Fernando León de Aranoa

Kto bol v Madride alebo Barcelone, veľmi dobre ten obrázok pozná: Prisťahovalci volajú na turistov a ponúkajú im šatky, okuliare, kabelky, futbalové dresy, ktoré majú rozložené na plachte na zemi. Ich obchodná výdrž sa zdá nezničiteľná. Akurát, že vždy niekto z nich musí striehnuť, či spoza rohu nevybehne policajné auto.

Film o mladej žene, ktorá žije v neustálom napätí z toho, že je odkázaná na ilegálnu prácu, nakrútil jeden z najlepších španielskych režisérov súčasnosti. Podarilo sa jej zamestnať sa ako domáca ošetrovateľka a robí spoločnosť starému pánovi, kým jeho deti nemajú čas.

Keď starý pán zomrie, je taká zúfalá, že im to zamlčí a tvári sa, že sa oňho stará ďalej. Premrštené? León de Aranoa má síce zmysel pre fantáziu a hru, ale základom jeho filmov je zakaždým obyčajná realita...

Le Havre (2011)

réžia: Aki Kaurismäki

Fínsky režisér hovorí, že táto planéta nemá žiadnu nádej a že prvú dezilúziu z nášho sveta prežil, už keď mal desať rokov. Výsledkom je, že v každom druhom filme prichystá svojim hrdinom šťastný koniec - aby si aspoň jeho diváci nejaké ilúzie ponechali.

To je prípad filmu Le Havre, kde sa starý skrachovaný spisovateľ tak vžije do ochrany mladého černošského imigranta, že sa pred úradmi vydáva za jeho rodinu. „Som albín v našej rodine,“ hovorí. Kaurismäki túto melancholickú komédiu nakrútil vo Francúzsku, pretože si to vraj imigrantský príbeh vynútil. „Nikto nie je taký zúfalý, aby utekal do Fínska,“ povedal pri premiére v Cannes.

Nie náhodou je medzi Slovenskom a Fínskom nevysvetliteľná vzájomnosť.

List kráľovi (2004)

réžia: Hisham Zaman

Hisham Zaman je Kurd a tento film nakrútil ako nórsky občan. Všetci jeho hrdinovia žijú v azylovom centre a keď ich sociálni pracovníci vezmú na jednodňový výlet do Osla, vedia, že sa musia zmobilizovať na maximum, aby stihli vybaviť všetko, čo ich môže v túžbe po novom živote posunúť ďalej.

Keďže jeden z nich, ten najstarší, chce už iba odovzdať list nórskemu kráľovi a opísať mu utečenecký údel, noviny Dagbladet pred premiérou filmu vyzývali ľudí, aby urobili to isté. A najlepšie listy potom zverejnili.

Tri roky po tom, čo v Nórsku vyčíňal Breivik, na festivale v Göteborgu vyhlásili List kráľovi za škandinávsky film roka.

Dheephan (2015)

réžia: Jacques Audiard

Hoci sa dejiny svetovej kinematografie postupom desaťročí imigračnými témami pekne zaplnili, francúzsky režisér Jacques Audiard pripomína, že v nej ešte stále zostali biele miesta. Sám si za hrdinov vybral utečencov zo Srí Lanky, tamilských tigrov.

Chcel ukázať, že ľudia, ktorí musia utekať z domu, majú také hlboké traumy, že sa ich nezbavia, ani keď si už úspešne začínajú budovať život v novej krajine. Akokoľvek by rád veril na šťastné konce, vo svojom filme predostrel niekoľko dôvodov, prečo si dva svety a dve rôzne kultúry nikdy úplne neporozumejú. Patrí mu za to tohtoročná Zlatá palma z Cannes.

Imigrant (1917)

réžia: Charlie Chaplin

Náš zoznam by mal asi veľkú chybu, keby v ňom nebol film s takýmto názvom. Má len niečo vyše dvadsať minút a je smutno-smiešnou variáciou toho najbežnejšieho príbehu. Človek cíti vzrušenie, keď už vidí z lode americkú pevninu, ale musí veľmi improvizovať, aby si nik nevšimol, že z deravého vrecka mu vypadol aj posledný dolár.

Pripomeňme, že toto dielko bude mať čoskoro sto rokov, a že jeho autor bol v Amerike sám neželaným cudzincom. Pre jeho náklonnosť ku komunizmu ho z nej miestne úrady v čase začínajúcej sa studenej vojny vypudili.