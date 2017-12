Z Osvienčimu do Žiliny

Pochod pre vojnových hrdinov oslávia v žilinskej synagóge židovskou hudbou. V bratislavskej Fuge ožijú na fotografiách spiaci punkeri.

Mojše band a Memorial Vrba-Wetzler

Pochod pre vojnových hrdinov oslávia židovskou hudbou

KONCERT / Nová synagóga, Žilina 19.00

Česi, Poliaci, Američania a Izraelčania pred rokom absolvovali stoštyridsaťkilometrový pochod z Osvienčimu do Žiliny s názvom Memorial Vrba-Wetzler. Po asfaltovej aj nespevnenej horskej ceste, v slnku aj v daždi. Snažili sa tak prežiť trasu, ktorou utekala dvojica mladých slovenských Židov Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba počas druhej svetovej vojny.

V roku 1944 sa im podarilo oslobodiť z najlepšie stráženej továrne na smrť a mučení hladom, nepriaznivým počasím aj neustálym strachom z gestapa sa nakoniec skryli v pivnici židovského starobinca. Tu spísali hrozivú správu o tom, ako Nemci zaobchádzajú s väzňami v koncentračných táboroch. Vďaka ich svedectvu a reakcii západných médií, spojeneckých vojsk a pápeža bolo zachránených až 200-tisíc životov.

Dnes v Novej synagóge v Žiline privítajú účastníkov druhého ročníka spomínaného pochodu na počesť týchto vojnových hrdinov. Uctia si ich, pochopiteľne, židovskou hudbou stredoeurópskeho pôvodu kapely Mojše band.

Založil ju slovenský cimbalista a kurátor krakovskej synagógy Michal Paľko. Nechýba akordeón, tuba, ani zobcová flauta. Mojše band sa zaoberajú štýlom umenia nazývaným luftmensch, ktoré bolo od 16. storočia žánrom ľahkej zábavy.

Napriek tomu, že pôvodne toto slovo nemalo negatívne konotácie ani nepatrilo špecificky k židovskej menšine, nacisti ho používali pohŕdavo – aby vyjadrili, že ich obete vlastne nemajú žiadne korene. Naopak luftmensch označovalo pôvodne skôr ľudí, ktorí čakajú na zázraky a nechajú sa uniesť snami.

Súčasťou večera bude aj výstava fotografií Jindřicha Buxbauma a diskusia s účastníkmi pochodu.

Punk’s not dead just sleeping

VÝSTAVA/ Fuga, Bratislava

Hudba dokáže stierať rozdiely medzi ľuďmi. Je jedno, či v práci chodia v saku, alebo v montérkach – na bujarých hudobných akciách sú si všetci rovní. Musia sa len vedieť uvoľniť a úplne sa oddať atmosfére.

Po tvrdej zábave však často prichádza kvalitný tvrdý spánok, ktorý tých nepripravených dokáže zastihnúť ozaj kdekoľvek. A tí, ktorí náhodou nespia, potom miesta a neobvyklé polohy spiacich indivíduí fotia.



Branislav Blaščák zbieral podobné momentky z punkových festivalov osem rokov. „Celé sa to vyvíjalo úplne spontánne, na festivaly som si vždy brával filmový fotoaparát. Keď som si všimol, že fotky spiacich ľudí sa u mňa začínajú akosi kopiť, začal som podobné situácie sám vyhľadávať.“

Na výstave vo Fuge, ktorá potrvá do 11. septembra, si môžete pozrieť výber pätnástich veľkorozmerných fotografií vtipných spáčov, „punkersky“ umiestnených na kartónoch zo starých škatúľ.

Vysávač

Divadlo / Štúdio L+S 19.00

Dostať po rokoch zaujímavú úlohu v divadle, to môže byť snom každého dobrého herca. Príležitosť neobišla ani českého herca Bohumila Klepla, známeho z filmov Oběti a vrazi, Pupendo, Mazaný Filip či Účastníci zájezdu. Pod vedením režiséra Patrika Hartla, dvorného režiséra divadelného zoskupenia Studio Dva, naštudoval one man šou Vysavač.



Dnes a zajtra s titulom hosťuje v bratislavskom Štúdiu L+S v rámci festivalu Leto hereckých osobností. Romantická komediálna hra o zaľúbenom starnúcom upratovačovi z nákupného centra má ambíciu „povysávať“ každodenné starosti z hlavy aj našim divákom.

Možno sa to podarí lepšie ako v Čechách, kde kritika príliš nepochválila predlohu. Hlavný hrdina však podáva výnimočný herecký výkon. Rozohráva vtipné sólo päťdesiatnika, ktorý má problémy so ženami, ale najmä sám so sebou, takže stále naráža na trápne situácie a rieši nedorozumenia.

