Rusko súdi režiséra. Zostali ste v časoch Stalina, odkazujú Putinovi svetoví filmári

Ruský súd v utorok pravdepodobne odsúdi ukrajinského režiséra Olega Sentsova na 23 rokov väzenia pre terorizmus.

24. aug 2015 o 16:54 Kristína Kúdelová

V utorok pravdepodobne ruský súd odsúdi ukrajinského režiséra Olega Sentsova na 23 rokov väzenia. Mal by to byť trest za údajnú teroristickú činnosť. Zástup svetových filmárov sa postavil na jeho obranu, no dopátrať sa k dôkazom, na základe ktorých ho obvinili, vraj bolo nemožné, hovorí pre SME prezident Európskej filmovej akadémie MIKE DOWNEY.

Mike Downey je britský producent. FOTO - CINEEUROPA

Kedy sa začali problémy Olega Sentsova?

„Vlani v máji, keď sa na Kryme chystali protesty proti ruskej anexii. Niesol ukrajinským vojakom jedlo a pomáhal organizovať protestný konvoj áut. Ruská Federálna bezpečnostná služba si poňho došla domov, zbili ho, na hlavu mu natiahli vrecko, aby nemohol dýchať a odpadol, vyzliekli ho z nohavíc aj spodnej bielizne. Vyhrážali sa mu znásilnením, len aby sa priznal.“

K čomu sa mal priznať?

„Obvinili ho, že organizoval teroristické útoky na železničné mosty, ničil elektrické vedenie a monumenty na pamiatku ruského víťazstva nad fašizmom. Rusi tvrdia, že je členom Pravého sektora, extrémistickej skupiny ukrajinských nacionalistov a neonacistov.“

Akú dostal právnu pomoc?

„Zastupoval ho právnik Dimitri Dinze, ktorý vstúpil aj do procesu s Pussy Riot. Hneď sa obrátil na Štrasburg, aby sa Európsky súd pre ľudské práva pozrel na to, ako ho zatkli, ako s ním zaobchádzali a čo prežíval uväznený ešte pred začatím procesu. Keď ho previezli do Moskvy, zástupcovia ukrajinskej vlády ho nemohli navštíviť, hrozilo mu ďalšie násilie.“