Foo Fighters si vystrelili z homofóbov

25. aug 2015 o 16:48 Marek Hudec

Dave Grohl sa zjavil na streche dodávky v Kansase medzi demonštrantmi.(Zdroj: Consequence of sound)

Skupina Westboro Baptist Church je v Spojených štátoch známa protestmi proti homosexuálom. Na koncerte kapely Foo Fighters však neuspeli.

V roku 1998 mladého muža Matthewa Sheparda z amerického Wyomingu ubili na smrť. Pravdepodobne preto, že bol homosexuál. Na jeho pohrebe sa okrem blízkych nečakane zjavila protestná skupina s nápismi „Boh nenávidí gayov“.

Práve vtedy si novinári a verejnosť všimli novú extrémistickú organizáciu Westboro Baptist Church. Má asi štyridsať členov a zo sloganu, ktorý vtedy vykrikovala, si neskôr vytvorila názov internetovej stránky. Neskôr sa stala neslávne známou cez kampane proti LGBT komunite a na jej twitterovom profile môžeme nájsť výroky ako: „Pripravte sa na apokalypsu!“

Teraz to však prehnala.

Cez víkend sa totiž pokúsila prekaziť koncert kapely Foo Fighters v Kansas City homofóbnymi sloganmi. Spevák kapely Dave Grohl sa zjavil na ulici, stojac vzadu na dodávke, informovala BBC. Z reproduktorov sa ozývala pieseň Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho.

video //www.youtube.com/embed/0IFmwrIjdv4

Tá sa kedysi preslávila ako internetový žart. Určite ste si už niekedy klikli na odkaz, ktorý vám namiesto hľadaného videa prehral starý Astleyho videoklip, kde ešte ako mladík spieval v baloniaku. Ak vás takto nachytali, stali ste sa obeťou takzvaného rickrollu. Grohl si termín osvojil a protestujúcim z Westboro Baptist Church ukázal vlastný nápis: „Boli ste rickrollovaní“. Hudobníci si priviedli vlastných fanúšikov, aby homofóbnu skupinu rozohnali.

video //www.youtube.com/embed/xGAS0dtsPkA

Nie je to prvý raz, čo si s Westboro Baptist Church zmerali sily. Pred štyrmi rokmi v rovnakom meste sa Foo Fighters prezliekli za kovbojov a zaspievali demonštrantom pieseň Keep It Cleen, ktorej text opisuje lásku medzi dvoma mužmi.

video //www.youtube.com/embed/6e5hRLbCaCs