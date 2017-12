Nový diel knižného Millennia oslávia filmovou seansou

Na knižný trh prichádza štvrtá časť detektívnej série, v kine si môžete pozrieť, čo sa v nej stalo doteraz. V NuSpirite zas vystúpi americký raper z právnickej školy.

26. aug 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, ea, mog

Millennium

Kino Lumiere Bratislava 17.00

Obaja sú cynici, mierni životní skeptici, napriek tomu sú nabití inštinktom, ktorý ich v každej situácii ženie ďalej. On inštinktom novinára, ona inštinktom bojovníčky za právo a spravodlivosť. Michael Blomkvist a Lisbeth Salander pokračujú, aj keď ich stvoriteľ, spisovateľ Stieg Larsson už nežije. Na celom svete práve vychádza štvrtý diel knižného hitu Millennium a na celom svete sa to oslavuje.

V Bratislave napríklad dlhou filmovou seansou v kine Lumiere. Premietnu sa všetky tri filmy, ktoré Švédi podľa literárnych príbehov nakrútili: Muži, ktorí nenávidia ženy, Dievča, ktoré sa hralo s ohňom a Dievča, ktoré koplo do osieho hniezda.

Keď začínali vznikať, Škandinávci ešte vôbec nevedeli odhadnúť, aký ošiaľ okolo detektívky bude. Že aj keby do výroby vrazili trikrát viac peňazí, investícia by sa im vrátila. Neskôr to za nich urobili Američania, keď sa prvého dielu chytil David Fincher, ktorý ho poňal vo všetkých smeroch veľkolepejšie. Napriek tomu švédske filmy zostali jeho neohrozeným konkurentom, ktorému vôbec nič nechýba. Neviditeľnú hrozbu zla dokonca vystihli lepšie.

Z prvých troch kníh sa vo svete predalo 80 miliónov kusov a podobný úspech sa očakáva aj od novej knihy Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti, ktorú napísal David Lagercrantz. Millennium je skvelým príkladom škandinávskej vlny, ktorá osviežila vody detektívky. Zároveň je prejavom toho, že Severania radi objavujú temné stránky seba aj svojej histórie, respektíve vedia o nich a neboja sa o nich hovoriť.

Stieg Larsson svoj akčný a trilerový príbeh doplnil spoločenským a politickým kontextom, ten sa od života Lisbeth Salanderovej Mikaela Blomkvista nedá oddeliť. Preto bude aj projekcia filmov a prezentácia novej knihy doplnená prednáškou prekladateľa Jozefa Zelizňáka, ktorý dobre pozná nielen literárny text zo švédskeho sveta, ale aj Švédsko samotné.

video //www.youtube.com/embed/JlF-hk3IJQE

Boxes – Škatule

Výstava / At Home Gallery, synagóga Šamorín

Na námestí v Šamoríne si rozložila stôl, papier a nožnice a okoloidúcich ľudí postupne vyzývala, aby spolu vyrábali škatuľky. Niektorí sa zahanbili a odmietli, ale viacerí sa ochotne zapojili. Dokonca aj deti z materských škôl. Mladá berlínska umelkyňa Franziska Stolzenau prišla do miestnej synagógy predstaviť svoj umelecký program. Súčasťou myšlienky boli aj stretnutia s miestnymi obyvateľmi.

Na začiatku stála túžba mladej berlínskej výtvarníčky tvoriť spolu s miestnymi obyvateľmi, zblížiť sa s nimi, zapojiť ich do spoločného projektu. Vymyslela ho cez škatuľky – je to symbol daru, pozornosti, prekvapenia. Každý mohol do tej svojej zabaliť svoj malý poklad – figúrku, fotografiu či odkaz, jednoducho čosi z osobného života.

Ak ste nemali chuť spolupracovať verejne, mohli ste svoj príspevok vyrobiť aj doma a potom vložiť do boxu. Autorka všetky príspevky použila ako súčasť výstavy Boxes. Do tretieho septembra ju môžete vidieť v šamorínskej At home Gallery. Priestory tamojšej synagógy sú prístupné vždy od stredy do nedele v popoludňajších hodinách.





Homeboy Sandman

KONCERT/ Nu Spirit Club Bratislava 21.00

Právnická škola nie je práve miesto, kde sa rodia hiphopové hviezdy. Aj tu však výnimka potvrdzuje pravidlo. Brooklynčan Angel Del Villar, ktorý je na hudobnej scéne skôr známy pod menom Homeboy Sandman, mohol byť právnikom, hoci dnes svet oveľa radšej burcuje svojimi hiphopovými beatmi.

Myslí si, že rap je oveľa mocnejší ako žurnalistika, a preto jeho skladby nemajú veľa spoločné s dnešným komerčným hip hopom. Chce písať hlavne inteligentné a sociálne kritické texty, ktoré dokážu spoločnosť posunúť k pozitívnym zmenám, povedal raz pre britský Guardian.

Rapera obdivujú fanúšikovia aj kritici najmä pre jeho pichľavé postrehy aj pre neuponáhľané, takmer ospanlivé rytmy piesní, ktoré často uabrúsia aj so elektroniky. Jeho zatiaľ posledný album s názvom Hallways americký magazín Rolling Stone zaradil do rebríčka najlepších rapových albumov za rok 2014.