Stačí minúta, aby sme sa znovu stali ľuďmi

Žiadna melódia, žiadny text, žiadna hudba ani zvuk. RAOUL HASPEL nahral minútu ticha za migrantov, ktorí trpia v najväčšom rakúskom azylovom centre Traiskirchen. Skladbou Schweigeminute chcel upozorniť na neochotu rakúskych politikov zlepšiť situáciu imigrantov, napokon ňou dobyl nejeden rebríček najsťahovanejších piesní na službách Amazonu a iTunes.

Nahrali ste minútu ticha ako odkaz na slávnu skladbu Johna Cagea 4:33?

„Vôbec. Nie som skladateľ, ale umelec pracujúci s médiami. A myšlienka minúty ticha je oveľa staršia.“

Aký nápad je teda za vašou minútou ticha?

„Ak sa bežný človek ocitne v konflikte, často ho strháva nervozita a potom daný problém iba zhorší. Ak si zachová pokoj a minútu o tom bude rozmýšľať, pravdepodobne nájde správne riešenie. Čo sa týka migrantov, situácia sa už spoločensky vyhrotila, všetky argumenty odzneli – jediné, čo mi zostalo, je vziať si minútu ticha a mlčať.“

Čo sa týka situácie migrantov, kto by si mal vziať minútu ticha na rozmýšľanie?

„Politici, médiá a spoločnosť – a z nich hlavne tí, ktorí hlasno vykrikujú názory. Ak sa človek na chvíľu upokojí, prestane počúvať hlasy iných a dokáže vnímať svoj vnútorný.“

Čo bude potom počuť?

„Nediktujem druhým, čo si majú myslieť – mojou úlohou je pripomenúť, čo je to ľudskosť. Myslím si, že solidarita je vrodená a že všetci chceme prirodzene pomáhať tým, ktorí trpia.“

Prečo toľkých vaše ticho oslovilo? V súčasnosti je najsťahovanejšou skladbou na Amazone a iTunes v Rakúsku.

„To nie je jej jediný úspech. BBC skladbu odvysielala pre dvesto miliónov poslucháčov, včera som zas robil rozhovor pre denník The Independent, veľa správ sa objavilo v nemeckej tlači a dostávam články z Maroka, Ázie, Austrálie.“

FOTO - RAOUL HASPEL

Myslíte si, že ak si skladbu niekto stiahne, vyjadruje rovnaký názor ako vy?

„To nie je veľké prekvapenie. Nikto nechce, aby migranti spali pod holým nebom, aby sa ich deti rodili bez pomoci lekárov, aby žili bez dostatku jedla, vody, záchodov, aby sa kúpali v neoddelených sprchách. V prvom rade bolo cieľom, aby som pre nich vyzbieral nejaké peniaze. V druhom rade ide o protest proti tomu, ako s migrantmi zaobchádzajú politici.“

Navštívili ste také centrum?

„Niekoľkokrát, ale dnu ma nepustili. Vzal som dary, s niekoľkými sa porozprával. Som však kreatívec, mojou prácou je vytvoriť transparent, ktorý bude dostatočne viditeľný.“

Prečo to toľkých oslovilo?

„Súčasťou konceptu skladby bolo, aby zaujala médiá. Vedel som, že ak sa objaví v nejakom rebríčku, novinári o nej budú písať a tak upozorňovať na problém stavu azylových centier. Teraz mám totiž pocit, že nás zahlcujú strachom – obrázkami a článkami o rozbláznených migrantoch. Európa by tento problém dokázala jednoducho vyriešiť, ale ruky jej zväzuje verejná mienka - a tú tvoria médiá. Zodpovednosť má však každý jednotlivec – aby vytváral tlak, nech sa začnú prijímať lepšie riešenia.“

Čo by podľa vás mohli politici spraviť?

Hlavne by si mali robiť svoju robotu, lebo teraz nerobia nič. Zvolili sme ich a dostávajú od nás plat v jednom z najdrahších byrokratických systémov na svete. Dokonca tvrdím, že ich nečinnosť je úmyselná. Existuje viac príkladov toho, ako by politici mohli zlepšiť situáciu migrantov v tom jednom konkrétnom centre v Traiskirchen – to sa, mimochodom, nachádza len dvadsať minút od Viedne. Neďaleko odtiaľ v Badene môžu nájsť opustený vojenský kemp – ten by mohli hocikedy pre migrantov otvoriť, aby nemuseli spať pod holým nebom.“

Myslíte si, že politici sú úmyselne nečinní?

„To je správna otázka, ktorú by sme sa mali položiť všetkým európskym vládam. Mám na to názor, ale nebudem ho zverejňovať, pretože ho neviem dokázať.“