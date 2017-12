Spanilá jazda nešikovnej reštaurátorky pokračuje. Bude hrdinkou opery

Keď španielska dôchodkyňa zničila fresku v kostole, bola to celosvetová hanba. Ale nie nadlho

26. aug 2015 o 16:31 Kristína Kúdelová

Cecilia Giménez, hviezda proti svojej vôli. FOTO - ANTENA3

MADRID. Ešte ani nestihnete naťukať celé meno Cecilia Giménez, už vyhľadávač Google píše za vás: Celilia Giménez reštaurátorka. Stačilo, aby statočná žena zo Španielska vzala raz do ruky štetec, a už je jej život zadefinovaný. To je tá, čo sa bez akýchkoľvek skúseností a zručností rozhodla opraviť fresku Ecce Homo na stenách kostola a postarala sa o to, že z dediny Borja v provincii Zaragoza sa stal zrazu turistický hit.

Najväčší záujem zažili miestni obyvatelia v roku 2012, keď sa fotografia nevydarenej reštauračnej práce dostala do sveta. Situácia sa neskôr trochu upokojila, ale nie nadlho, Borja sa už chystá na ďalšiu vlnu pozornosti.

Američan Andrew Flack sa veselou udalosťou inšpiroval a zložil operu Behind the Man a bol by rád, keby obehla celý svet, aj španielske Borje, píše El País.

„Príbeh smiešny aj dojímavý zároveň," hovorí. „Je v ňom veľa citu, pretože Cecilia Giménez je dobrá žena plná viery, ktorá sa len náhodou ocitla v strede spoločenskej polemiky. My ju považujeme za hrdinku, keďže sa nechala viesť svojím srdcom."

Autori by sa teraz radi dohodli s miestnym zastupiteľstvom, ako operu dostať do Španielska. Hoci príbeh Cecilie Giménezovej považujú za univerzálny, predsa len budú istejší, keď sa ich dielo dostane k divákom v španielskej verzii. Nie v nejakom amatérskom, ale tentoraz radšej profesionálnom prevedení.

Freska z dediny Borja podnietila veľkú ľudovú tvorivosť. FOTO - GADGETMAGAZINE